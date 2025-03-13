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ORS представила обновленную версию платформы ORS PSS

Компания ORS выпустила релиз 14.2 платформы ORS PSS — комплексного ИТ-решения для управления пассажирскими операциями и дистрибуцией авиационного контента. Релиз включает доработки в функционал и интерфейсы для работы с расписанием, управлением ресурсами, обработкой сообщений и процессами дистрибуции. Доработки позволят авиакомпаниям ещё эффективнее автоматизировать процессы, сокращать трудозатраты сотрудников на рутинные операции и уделять больше времени обслуживанию пассажиров.

Среди обновлений ORS PSS в релизе 14.2: гибкое управление расписанием и пересадками. Обновленные интерфейсы с расширенными возможностями фильтрации позволяют операторам быстрее и удобнее работать с расписанием рейсов и пересадками. Улучшен функционал обработки «проблемных» PNR, что ускоряет обработку нестандартных ситуаций и минимизирует ошибки; расширенные возможности управления ресурсами. Внедрен инструмент управления «комбинированные места», благодаря которому, при отсутствии спроса, заданное авиакомпанией количество мест в бизнес-классе можно продать по тарифам эконом класса. Также разработчики расширили функционал фильтраций для бизнес-правил — настроек, автоматизирующих рутинные операции. Реализовано новое, интуитивно ясное меню на экране рейда, созданы новые возможности редактирования счетчиков и улучшена визуализация параметров; гибкое управление списками пассажиров. Введены дополнительные инструменты для выгрузки списков пассажиров по сегментам на многоучастковых рейсах, что повышает персонализацию обслуживания и упрощает анализ клиентской базы; совершенствование механизмов дистрибуции. Добавлен функционал отмены проведенного возврата услуги (EMD), что позволяет быстро восстановить услугу в бронировании. Внедрена функция одновременной выписки e-ticket и EMD, что значительно сокращает время операторов на оформление перевозки. Также разработчики добавили автоматический запрет на выписку билетов на международные рейсы на кириллице, что соответствует международным требованиям и снижает вероятность ошибок.

«Все новшества и доработки в ORS PSS — это результат постоянного диалога между разработчиками ORS и авиакомпаниями. С каждым релизом наша платформа становится еще более гибкой и настраиваемой, помогая нашим клиентам адаптировать IT-решения под их специфические бизнес-задачи, повышать уровень клиентского обслуживания и увеличивать доходы», — сказал заместитель генерального директора ORS по коммерческим вопросам Игорь Константинов.

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