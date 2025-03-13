CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены Цифровизация Импортонезависимость
|

Группа «Рунити» зафиксировала отток пользователей от зарубежных облачных провайдеров

Группа «Рунити» (объединяет «Руцентр», «Рег.ру», SpaceWeb и ряд других ИТ-компаний) провела анализ пользовательской активности на рынке облачных решений. По итогам 2024 г. продолжается снижение числа российских проектов, размещенных на серверах зарубежных облачных провайдеров. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Наибольшая отрицательная динамика наблюдается у немецкого провайдера Hetzner Online GmbH и французской компании облачных вычислений OVH – 14% соответственно. В американском провайдере Amazon Web Services отток составил 8%, в Google — 7%, а в Digital Ocean — 1%.

Методология исследования основана на подсчете числа активных серверов (облачные и виртуальные серверы, VPS/VDS, dedicated), размещенных в доменных зонах .ru, .рф и .su, за период с декабря 2023 г. по декабрь 2024 г.

«Мы сравнили, насколько изменилась динамика перетока в российских доменных зонах. По итогам 2024 г. сохраняется устойчивое падение, однако, пик уже пройден — наибольший процент оттока приходился на 2023 год. Основные волны в 2022-2024 гг., как правило, связаны с нежеланием российского бизнеса нести риски прекращения доступа с введением каких-либо ограничительных мер», — отметила Ася Вартазарьян, линейный руководитель отдела аналитики группы «Рунити».

В то же время фиксируется положительная динамика у российских облачных провайдеров. В Yandex Cloud прирост составил 27%, в Selectel — 14%, в «Рег.ру» — 10%.

«Российские провайдеры активно расширяют свои продуктовые линейки, при этом формируют предложения для конкретных отраслей или с учетом специфики работы в России с точки зрения регуляторики, например, сервисы для размещения или другие решения, соответствующие текущим требованиям по защите данных. В такой ситуации российский продукт становился бы привлекательнее и без ухода некоторых иностранных хостеров с рынка», — сказал Сергей Рыжков, руководитель департамента хостинга и профессиональных сервисов «Рег.ру».

Волны активного перетока пользователей начали наблюдаться с 2022 г. с введением ограничений оплаты зарубежных сервисов и вступлением в силу Закона о «приземлении» иностранных ИТ-компаний (№ 236-ФЗ от 1 июля 2021 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

Компании с госучастием охладели к российским ПО и электронике: второй год подряд они тратят на это все меньше денег

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы 2025. Регистрация открыта

Заморожен проект российского электромобиля «как у Илона Маска»

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

Шпионское приложение северокорейских хакеров нашлось в магазине приложений для Android. Оно записывает звонки и делает снимки экрана

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще