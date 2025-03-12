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«Точка Финлид» упростил сбор оплат за услуги бухгалтеров и бухгалтерских компаний

Направление для бухгалтеров и бухгалтерских компаний «Точка Финлид» (входит в экосистему «Точки») представило новое решение, которое ускоряет обработку платежей и упрощает сбор оплат за бухгалтерские услуги. Теперь все счета, выставленные в «», можно сразу отправлять в банк без ручной загрузки и постоянного контроля поступлений. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Бухгалтеры смогут автоматически выставлять счета из «1С», формировать на их основе массовые платежи и отслеживать их исполнение. Для того, чтобы создать платеж на основании счета, достаточно нажать кнопку «Выгрузить счета в Точку» и выбрать период. Затем система самостоятельно подготовит платежные поручения и при необходимости отправит их на почту, клиенту остается только их подписать. Бухгалтер в режиме реального времени видит, кто уже оплатил, а кому нужно отправить напоминание.

Ранее специалисты вручную загружали счета из «1С», отправляли их клиентам по почте, ЭДО или в мессенджеры, затем создавали платежи и постоянно проверяли оплату.

«Мы знаем, насколько трудозатратной остается работа с платежами. Бухгалтеру приходится вручную загружать счета, следить за оплатами, а любое упущение может привести к ошибкам в реквизитах и задержкам. Теперь это несколько кликов вместо множества операций: достаточно выставить счет в 1С, и Точка подготовит платеж. Бухгалтер больше не тратит время на рутину, а клиенты получают удобный инструмент, который ускоряет оплату. Мы продолжаем развивать направление «Точка Финлид» и в ближайшее время предложим новые решения, которые еще больше упростят бухгалтерские процессы», — сказал лидер направления «Бухтех» в «Точке» Антон Сизов.

Также расширены возможности биллинга. Он доступен любому распорядителю бухгалтерской компании, который может работать от лица нескольких организаций и управлять их платежами в одном интерфейсе. Система работает в обе стороны: бухгалтеры могут не только выгружать счета из банка в «1С», но и массово загружать счета из «1С» в банк, где платежи формируются автоматически. Процесс ускоряет работу с дебиторской задолженностью и избавляет бухгалтеров от необходимости вручную переносить данные между системами.

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