«Панорама Фото» для отечественных ОС обеспечивает создание ортофотопланов по снимкам с БПЛА

В КБ «Панорама» разработана программа обработки материалов воздушного фотографирования «Панорама Фото» версии 1.6 с использованием технологии CUDA версии 12.6 для операционной системы Astra Linux Special Edition. «Панорама Фото» предназначена для получения цифровой информации о местности по снимкам с беспилотных летательных аппаратов. Первичным результатом обработки является облако точек, на основе которого создается матрица высот и ортофотоплан. Процесс обработки полностью автоматический. Опциональный этап измерения опорных точек на снимках позволяет повысить точность ориентирования.

Программа может быть применена для решения задач в области градостроительной и кадастровой деятельности, обороны страны, картографирования, экологии, лесного и муниципального хозяйств и других. Данные, сформированные в «Панорама Фото», используются в качестве достоверного и наглядного инструмента контроля при выполнении работ по строительству и реконструкции различных видов муниципальной собственности и транспортной инфраструктуры. На основе данных, подготовленных комплексом, создаются трехмерные модели местности, выполняется построение и анализ математических моделей чрезвычайных ситуаций в ГИС «Панорама».

Ортофотопланы, созданные в «Панорама Фото», представляют базу для выявления и мониторинга мест складирования различных видов отходов, проведения инвентаризации лесов для оценки ущерба от пожаров, загрязнения воздуха и незаконной вырубки лесных массивов.

Вычисления распараллелены на многоядерном процессоре и видеокарте, поэтому увеличение количества ядер процессора и объема видеопамяти значительно ускоряет процесс обработки данных. На компьютере с современной видеокартой и объемом оперативной памяти от 128 ГБ для 1 кв. км аэрофотосъемки с размером точки около 2 см получение объемной модели, матрицы высот и ортофотоплана занимает в пределах 1 часа.

Полученные в программе ортофотопланы можно использовать для создания векторных карт. Сделать это автоматически позволяет комплекс автоматического распознавания и векторизации Panorama Vision. Клиентский модуль комплекса вызывается как прикладная задача в ГИС «Панорама». В основе работы комплекса лежит искусственный интеллект, использующий обученные нейронные сети. Panorama Vision позволяет распознавать контуры участков полей, объектов гидрографии (рек, прудов, озер и других), зданий, сооружений и дорог. Он формирует заявки на обработку данных к серверной части комплекса, размещенной на технических средствах КБ «Панорама». В результате обработки создается векторная карта с контурами распознанных объектов, например, с контурами зданий и сооружений.

Все результаты обработки, полученные в «Панорама Фото» и ГИС «Панорама» (матрицы, облака точек, ортофотопланы, векторные карты), в дальнейшем могут быть использованы в различных программных продуктах КБ «Панорама» для двухмерной и трехмерной (объемной) визуализации местности.

Для упорядоченного хранения и использования данных применяется «Банк данных цифровых карт и данных ДЗЗ». Данный комплекс является основой для построения инфраструктуры пространственных данных федерального, регионального и муниципального уровней и в корпоративных информационных системах. Он используется для ведения облачного хранилища наборов пространственных данных, сбора и хранения метаданных, подбора и выдачи пространственных данных по запросам, подготовки отчетов, формирования и публикации геопокрытий, отображения состояния банка данных в виде карт-схем. Обеспечивается удаленное помещение наборов пространственных данных в файловое хранилище, ведение версий хранимых наборов, обновление карт-схем наличия данных, автоматизированный сбор и формирование метаданных.

ОС Astra Linux Special Edition – это российская сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации (СЗИ) для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба и обработки информации различной степени конфиденциальности. В состав операционной системы включен комплект программ для решения повседневных офисных и мультимедийных задач.