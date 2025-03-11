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Каждый четвертый работодатель штрафует сотрудников за неэффективность

Русская Школа Управления (РШУ) провела исследование и выяснила, как компании контролируют продуктивность сотрудников и какие меры принимают при выявлении проблем. Согласно результатам опроса, многие работодатели готовы использовать жесткие методы борьбы с низкой эффективностью, включая штрафы и увольнения.Об этом CNews сообщили представители РШУ.

По данным исследования, 27% компаний используют систему штрафов, основанную на результатах работы сотрудников. Это значит, что каждый четвертый работодатель считает финансовые санкции эффективным способом мотивации. Однако большинство (73%) все же отказались от такого подхода и предпочитают другие методы.

Кроме того, 19% респондентов сообщили, что увольняли сотрудников из-за неэффективности, выявленной через цифровые инструменты контроля (например, мониторинг экрана, анализ рабочего времени, оценка сроков выполнения задач). При этом 81% опрошенных заявили, что в их практике такого не было.

Интересно, что 41% компаний доверяют сотрудникам и вообще не используют цифровые инструменты контроля. Еще 28% пока не внедрили эти инструменты, но рассматривают такую возможность. Только 27% респондентов заявили, что у всех сотрудников установлены программы для отслеживания, а 4% используют их выборочно для определенных сотрудников.

Что касается видеонаблюдения на рабочих местах, взгляды работодателей разошлись: 15% опрошенных считают его необходимой мерой, 55% допускают, что оно может быть полезно в некоторых случаях, и 30% категорически против такого метода контроля работы.

При этом большинство сотрудников, судя по ответам работодателей, не жалуются на чрезмерный контроль (86%). Однако 14% руководителей все-таки встречались с недовольством персонала по этому поводу.

«Сегодня бизнесу приходится искать баланс между контролем и доверием. С одной стороны, цифровые инструменты помогают отслеживать эффективность и дисциплину, с другой — важно не перегнуть палку, чтобы не демотивировать сотрудников. Избыточный контроль может привести к снижению мотивации, увеличению стресса и даже уходу ценных специалистов. В то же время полное отсутствие контроля несет риски снижения продуктивности и недобросовестного выполнения обязанностей. Только компании, которые находят разумный компромисс, могут создать рабочую среду, в которой сотрудники чувствуют себя комфортно и одновременно понимают важность выполнения своих задач», — сказала Анастасия Боровская, директор Русской Школы Управления.

В исследовании приняли участие 1,29 тыс. человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса (собственники, руководители, кадровики, HR-специалисты). Опрос проводился во всех федеральных округах России.

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