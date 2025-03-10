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В VK WorkSpace появился API для автоматизации работы партнеров с клиентами

Коммуникационная платформа VK WorkSpace представила новый модуль API, который позволяет партнерам в России и СНГ автоматизировать работу с клиентами.

Теперь реселлеры и дистрибьюторы могут предлагать платформу VK WorkSpace на выгодных условиях и использовать API для полного цикла управления партнерскими продажами. Партнеры смогут мгновенно регистрировать новых клиентов, активировать, продлевать и отключать подписки, менять тарифы и количество пользователей, а также отслеживать действия в системе и получать аналитические данные.

Модуль API позволяет партнерам сэкономить время при работе с клиентом, исключает человеческий фактор и помогает минимизировать ошибки при передаче информации. Для подключения и работы с платформой не нужно нанимать большой штат технических специалистов, так как все функции автоматизированы. Клиенты, в свою очередь, получают быстрый доступ ко всем возможностям VK WorkSpace: почте для бизнеса, мессенджеру, облачному хранилищу, — а также сервис по обслуживанию и поддержке платформы через партнера.

«С ноября все сделки с новыми заказчиками по договору осуществляются через партнерскую сеть интеграторов и реселлеров. У заказчиков до 500 пользователей остается возможность приобретения VK WorkSpace по оферте, без заключения договора. Удобный и бесшовный доступ к сервисам — это один из лучших способов улучшить клиентский опыт и масштабировать продажи. Теперь у наших партнеров есть такая возможность: благодаря API они могут быстро предоставлять клиентам качественный сервис. Опция открывает возможности даже для компаний без технологической экспертизы и опыта работы с „цифровыми мостами“: следуя нашим рекомендациям и документации, можно быстро настроить взаимодействие между информационными системами. А мы со своей стороны гарантируем техподдержку на всех этапах интеграции и всегда готовы помочь с решением проблем при использовании продукта», — сказал директор партнерских продаж VK Tech Константин Новиков.

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