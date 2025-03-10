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Qsoft разработал умного чат-бота медицинского инфопортала

Крупный информационный портал медицинской тематики clinical-homeopathy.ru внедрил чат-бот для автоматизации запросов посетителей. Проект был реализован благодаря digital-интегратору Qsoft. Об этом CNews сообщили представители Qsoft.

Ежегодно сайт о клинической гомеопатии посещают более 300 тыс. потенциальных посетителей: врачей в поисках специализированной информации и обычных граждан или ближайших аптеках. До внедрения чат-бота некоторые вопросы требовали личного участия менеджера или специалиста. Некоторые запросы клиентов оставались без оперативного ответа, теряясь среди новых сообщений.

Благодаря появлению на сайте чат-бота с многоступенчатой структурой и автоматическим подключением к ChatGPT запросы теперь обрабатываются в режиме 24/7. Пользователи получают помощь в поиске ближайшего гомеопатического центра и других вопросах. Если запрос выходит за рамки компетенции бота, клиенту предлагается консультация специалиста или общение с оператором в Telegram. Кроме того, чат-бот интегрирован с CRM-системой, что позволяет клиентам оставлять свои контактные данные для последующей связи с менеджером компании.

Благодаря гибкой архитектуре и модульной конструкции система легко адаптируется к изменениям бизнес-требований и масштабируется под растущие потребности организации. Чат-бот ежемесячно обрабатывает более 500 клиентских обращений, автоматически отвечая на 70% и При этом количество обращений, оставшихся без отклика, сократилось в два раза. Чат-бот стал незаменимым помощником клиентов, предоставляя: поиск препаратов по симптомам и рекомендациям; поиск ближайшего гомеопатического центра с предоставлением адреса, телефона и ссылки на сайт учреждения; детальную информацию о препаратах, представленных на сайте, включая состав, схемы приема и область применения.

«Мы внедрили чат-бота, чтобы упростить поиск по порталу и получать более точные ответы на каждый вопрос. Ключевыми параметрами для анализа эффективности системы стали скорость обработки и рост закрытых диалогов», — сказал представитель Владислав Савинков, лидер проекта в фармацевтической компании-заказчике.

«Мы рады, что решение Qsoft помогло компании «Буарон» оптимизировать работу. Умная система чат-бота обеспечивает высокую точность ответов и может легко масштабироваться под новые бизнес-задачи, повышая уровень клиентского сервиса», — сказал CEO Qsoft Виталий Чесноков.

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