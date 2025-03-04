E1 Card внедрила систему BPMSoft для автоматизации CRM-процессов

Международная процессинговая компания E1 Card внедрила CRM на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Система помогла автоматизировать ключевые процессы работы с клиентами, в первую очередь продажи и маркетинг. Проект реализован экспертами системного интегратора «Норбит» — сертифицированного партнера BPMSoft максимального, пятого уровня, — совместно с проектной командой заказчика. Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

E1 Card поставляет на рынок безналичные платежные и ИТ-решения для компаний с автопарком. В последние годы компания значительно расширила свой бизнес, открыла представительства в нескольких странах и увеличила клиентскую базу. Исторически E1 Card использовала иностранную CRM-систему, однако после ухода вендора с российского рынка было принято решение перейти на отечественный ИТ-продукт. CRM на базе BPMSoft стала оптимальной альтернативой, обеспечив высокую отказоустойчивость и адаптивность к изменениям в бизнес-процессах.

Новая единая клиентская платформа позволила E1 Card автоматизировать обработку заявок на оформление топливных карт, поступающих через сайт 24/7. Они автоматически распределяются между сотрудниками отделов продаж с учетом их загруженности.

Умная оркестрация позволяет обрабатывать заявки в день их поступления. После активации карт менеджеры получают специальные уведомления. В дальнейшем планируется реализация функции автоматического обновления информации о доставке, что позволит своевременно связываться с клиентами и оказывать необходимую поддержку.

Кроме того, BPMSoft отслеживает периоды отсутствия взаимодействия с клиентами, что позволяет оперативно предпринимать меры для поддержания контакта. Менеджеры могут сформировать список клиентов, с которыми давно не было связи, и попытаться вернуться к работе с ними.

В системе BPMSoft работает около 200 сотрудников E1 Card, включая команды продаж, клиентского сервиса и маркетинга. Аналитики обогащают систему данными о текущих клиентах, что помогает оперативно реагировать на изменения в их потребностях. Также настроены триггеры, которые автоматически создают задачи менеджерам в случае возникновения проблем у клиентов. В системе реализованы автоматические маркетинговые рассылки, которые отправляются клиентам на каждом этапе их взаимодействия с компанией. Таким образом обеспечивается сопровождение на всех ключевых этапах клиентского пути.

Алексей Лежнев, заместитель коммерческого директора E1 Card: «Один из главных приоритетов нашей компании — это высокий уровень клиентского сервиса. Мы стремимся оперативно отрабатывать любой запрос, поэтому крайне важны эффективные инструменты автоматизации. Внедрение CRM-системы на базе BPMSoft стало разумным решением, которое полностью соответствует стоящим перед нами задачам».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «Внедрение CRM-системы на базе нашей платформы позволило E1 Card закрыть свою потребность в быстрой обработке заявок. Гибкость BPMSoft помогает компаниям эффективно адаптироваться к изменениям и улучшать качество обслуживания клиентов, обеспечивая конкурентные преимущества на рынке».