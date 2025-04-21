CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции Импортонезависимость
|

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

24 апреля 2025 г. CNews проведет конференцию «Low-code и no-code 2025».

С докладами выступят:

Антон Слученков, директор департамента разработки и визуализации данных, ПЭК;
Алексей Борисов, директор по партнерам направления ИТ и ЦТ, Skolkovo Foundation;
Александр Смирнов, руководитель направления развития A.CMS, «Альфа-Банк»;
Владислав Чистяков, главный риск-технолог, «Свой Банк»;
Александра Борисова, владелец платформы «Развития сети и эксплуатации», «М.Видео-Эльдорадо»;
Александр Бардаш, CTO, МТС Web Services;
Виктор Фогельсон, директор по развитию, «Сакура PRO»;
Вадим Степурин, системный архитектор, «Сакура PRO»;
Светлана Костина, директор по развитию бизнеса НБТ и продуктовой разработки, «Норбит».

Основные вопросы к обсуждению:

Low-code и No-code

  • Какие возможности открывает использование Low-code и No-code?
  • Каковы границы использования Low-code и No-code?
  • Low-code и No-code как инструмент разработчика.
  • Можно ли работать с Low-code и No-code без специальных навыков?
  • Какой квалификации требует использование Low-code?
  • Риски использования LСNC.

Технологическая основа

  • Low/No-code платформы для разработчиков.
  • Low/No-code платформы для бизнеса.
  • Искусственный интеллект и low-code.
  • Внедрение LСNC платформы.
  • Как научить сотрудников пользоваться LСNC.
  • Проблемы производительности и масштабируемости LCNC приложений.

Проекты и решения

  • Как создать приложение с помощью Low/No-code?
  • Когда лучше использовать заказную разработку?
  • Гибридный подход к кастомизации решений.
  • Удалось ли благодаря LCNC сэкономить на специалистах?
  • Как организовать безопасную Low-code разработку?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 24 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: zabrodina@itzconf.ru, Забродина Елена.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как получить экономический эффект от больших данных

На системах распознавания документов россияне заработали 3,7 миллиарда или на 50% больше, чем годом раньше

«Яндекс» регистрирует бренд Yandex Store. Магазин приложений с таким названием был закрыт пять лет назад

Клиенты Microsoft угодили в искусно расставленный капкан. Миграция в облако Azure для них неизбежна

Российский аналог Miro получил функции для крупного бизнеса

Эльвира Набиуллина предложила обязать маркетплейсы перейти на российское ПО

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153