Чтобы печатные платы считались российскими, производителей заставят использовать отечественную «химию»

Международной научно-технологический центр (МНТЦ) МИЭТ готовит поправки в постановление Правительства №719, согласно которым производителям печатных плат придется использовать российские химические материалы. Это будет необходимо для присутствия в реестре российской продукции Минпромторга.



Баллы за химию

Как выяснил CNews, производителей печатных плат могут заставить использовать российские химические материалы. В частности, речь идет о фосфатах, которые планируется внести в постановление Правительства №719 «О подтверждении происхождения промышленной продукции»). Об этом сообщил представитель международного научно-технологического центра (МНТЦ) МИЭТ в апреле 2025 г. на форуме Expo Electronica.

Постановление Правительства России №719 от 17 июля 2015 г. описывает балльную систему определения степени «российскости» для участия в госзакупках той или иной продукции, включая электронику. При наборе определенного количества баллов, техника или плата получает статус российской. Баллы начисляются за использование отечественных комплектующих, отечественный монтаж и т.д.

Сейчас 70 баллов дается за изготовление системной (основной) печатной платы и сборку, а также монтаж электронной компонентной базы (ЭКБ) на плату. Планируется же начислять баллы за изготовление печатной платы с использованием российских химических реагентов и материалов. Коды по фосфатам и триэтилфосфатам будут внесены в ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности) и затем в 719 Постановление Правительства.

«Сейчас рассматривается возможность интеграции российской химической продукции в процесс производства, что могло бы повлиять на присвоение статуса российского продукта», — рассказал CNews представитель МНТЦ МИЭТ.

По его словам, количество необходимых баллов и критерии их распределения находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами. «Когда будет сформирована позиция, предложения будут представлены в Министерство промышленности и торговли», — сообщил он.

Российские фосфаты

На форуме спикер сообщил, что планируется внести изменения в 719 Постановление в части отнесения химической и нефтегазохимической продукции к российской. Представитель «МНТЦ МИЭТ» также рассказал о текущих результатах программы развития электронного машиностроения на период до 2030 г. в части химических веществ и газов.

Всего до 2030 г. планируется наладить производство 313 химических материалов. По 91 из них работа уже была налажена в 2023-2024 гг. Производство еще 20 веществ планируется наладить в 2025 г. И проекты по остальным 202 будут реализованы в 2026-2029 гг. Уже сейчас запущено серийное производство семи химических материалов. Среди них фтористо-перекисная смесь (до 6 литров ежегодно) необходимая для измерения загрязнения пластин (проект «НИИМЭ»). Также налажено производство тяжелой воды (до 1 кг в год) необходимой для производства оптики (проект Курчатовского института). «НИИМЭ» также производит 2 кг в год нитрата таллия для окрашивания препаратов и анализов металлов. Налажено и производство 650 кг в год бромистого водорода необходимых для формирования изоляции и затворов и т.д. Например, планируется признавать «отечественным» триэтилфосфат радиоэлектронного качества при условии набора 200 баллов. 200 баллов будет начисляться за синтез, 100 — за очистку и 50 баллов — за сушку. Рынок печатных плат в России В России на протяжении десятилетий отсутствовало суверенное по-настоящему массовое производство плат высокой точности: проще и дешевле было заказывать их в других странах, и чаще всего такие заказы получали китайские фабрики. В нынешнем виде отечественное производство способно удовлетворить лишь около 10% потребностей рынка. Но в нынешних условиях, когда Запад отвернулся от России, и когда Китай то и дело следует его примеру, опасаясь вторичных санкций, в стране появилась потребность во внутреннем производстве печатных плат. Например, в 2023 г. свой интерес к выпуску печатных плат проявила компания Yadro, больше известная как производитель серверов и систем хранения данных. Она запустила соответствующий цех на своем заводе в Дубне (Московская область) и развить производство вплоть до 4 млн кв. дм в год. В этом же направлении работает и компания «Бештау Электроникс» (производитель системных блоков, мониторов, мышек и клавиатур). Сейчас компании уже производят платы. Производство химии в России Как писал CNews в ноябре 2024 г., Минпромторг заказал освоение производства материалов, необходимых для создания чипов. Ведомство выделило на это почти 5 млрд руб. Ранее эти материалы поступали к нам из-за рубежа. Но теперь к концу 2026 г. их будут производить в России. Среди материалов, изготовление и производство которых хотят освоить на территории России, присутствуют фторметан, тетрафторид особо чистого кремния, высокочистого гексаметилдисилизана, необходимых клеев и т.д. После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для ее производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов. Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д. Также Минпромторг публикует массу тендеров по освоению производства оборудования для создания микроэлектроники.