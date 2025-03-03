Подтверждена совместимость «Кибер Файлов» и «Ред ОС М»

Компании «Киберпротект» и «Ред Софт» успешно провели тестирование совместимости корпоративного решения для безопасного обмена данными и организации совместной работы над документами «Кибер Файлы» с мобильной операционной системой «Ред ОС М». В ходе испытаний была подтверждена бесперебойная совместная работа программных продуктов. Результаты зафиксированы в сертификате совместимости.

Тестирование подтвердило полную совместимость клиентского приложения «Кибер Файлов» в среде «Ред ОС М». Специалисты компаний проверили корректность установки и работы решения «Кибер Файлы», а также различные сценарии использования, такие как загрузка файлов на сервер «Кибер Файлов», открытие документов в соответствующих сторонних приложениях, сохранение файлов в локальный кэш приложения, получение доступа к корпоративным сетевым папкам, корректную установку и работу.

Использование «Кибер Файлов» на «Ред ОС М» создаёт условия для безопасного обмена файлами как в рамках организации, так и за ее пределами. Развернув сервер системы «Кибер Файлов» в сети организации, пользователи «Ред ОС М» смогут безопасно синхронизировать данные и работать с документами независимо от локации.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

«Кибер Файлы» — универсальное решение класса Sync&Share, предназначенное для синхронизации и безопасного обмена файлами в организации, а также организации совместной работы над документами. Сервер системы «Кибер Файлы» развёртывается непосредственно в сети организации, при этом пользователи получают возможность синхронизации и безопасного доступа к личным и общим файлам на своих компьютерах и других устройствах, а также могут делиться файлами с внешними контрагентами в соответствии с корпоративной политикой безопасности.