IITglobal.com представил решения SimpleOne на рынке стран Персидского залива

Компания ITglobal.com стала дистрибьютором российского разработчика ESM-решений SimpleOne и представила ее продукты для автоматизации сервисных бизнес-процессов на рынке стран Персидского залива. Обе компании входят в корпорацию ITG. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

По данным аналитиков ITglobal.com, 73% компаний из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и других стран Персидского залива нацелены на цифровизацию и автоматизацию работы ИТ-департамента. С 2023 г. компания представлена в Дубае и обладает необходимыми знаниями юридической базы и культурного кода восточных стран для эффективного представления продуктов российских разработчиков на этом рынке.

«Отечественные ИТ-решения не должны аккумулироваться в России. Ведь только конкуренция с лидерами рынка на международной арене рождает высококлассный продукт. ITglobal.com обладает многолетним опытом работы в этой среде и доказывает, что российский софт востребован за рубежом.

Каждый вывод новых продуктов на международный рынок — это сложная и ответственная работа, которая требует продуманной стратегии. А организация этого процесса для компании SimpleOne, состоящей с нами в одной корпорации, требует особого внимания. Уверен, что высокая степень координации между ITglobal.com и вендором будут высоко оценены со стороны предпринимателей стран Персидского залива», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com, корпорация ITG.

«В результате совместных активностей с ITglobal.com мы уже заключили несколько партнерских соглашений в этом регионе. Сформирована команда, готовая представить наши решения широкому кругу заказчиков на арабском и английском языках. Регион интересен с точки зрения наличия бизнеса, заинтересованного в использовании современных и инновационных решений, а также из-за стратегического географического положения между Азией, Европой и Африкой», — сказал Сергей Чуканов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.