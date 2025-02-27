Itglobal.com внедрил российскую AI BPA платформу Ainergy для автоматизации бизнес-процессов

Международный облачный провайдер и системный интегратор Itglobal.com (входит в корпорацию ITG) внедрил AI BPA платформу Ainergy для автоматизации ключевых бизнес-процессов. Сейчас системой пользуются все сотрудники компании, включая российские подразделения, а также филиалы и дочерние структуры в девяти странах мира.

Платформа Ainergy выбрана благодаря возможностям гибкой настройки в формате low code/no code и легкой интеграции с существующими системами компании. Внедрение заняло 3 месяца и включало автоматизацию ввода первичных документов, транскрибацию и умное заполнение CRM, а также создание ИИ-ассистентов для поддержки сотрудников.

В результате интеграции AI BPA Ainergy увеличила скорость обработки типовых запросов сотрудников в 5 раз. ИИ-ассистенты для корпоративной базы знаний обеспечили моментальные ответы на вопросы персонала. Внедрение OCR-сервиса для распознавания первичных бухгалтерских документов и автоматического внесения информации из них в систему сократило время ввода данных в ERP в 1,5 раза. А количество ошибок при работе с документацией снизилось на 20%. Следующим эффектом от внедрения AI BPA Ainergy стало снижение трудозатрат на заполнение CRM. Используя транскрибацию и автозаполнение карточек, эти процессы ускорились в 4 раза.

«Мы интегрировали платформу Ainergy в конце 2024 г. Благодаря имеющимся у нас компетенциям в эксплуатации платформы SimpleOne, с которой плотно интегрирован Ainergy, мы автоматизировали все необходимые нам функции самостоятельно, не обращаясь к вендору или партнеру. Широкие возможности AI BPA Ainergy уже на сегодняшний день позволяют реализовать практически любую сложную логику силами наших специалистов группы автоматизации», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

«Опыт Itglobal.com показывает, насколько легко и быстро компании могут настроить сложные процессы автоматизации, используя инструменты платформы Ainergy. Не нужно быть программистом, чтобы создавать эффективные решения — это именно то, к чему мы стремились при разработке продукта. Мы намерены развивать сотрудничество с Itglobal.com и помогать компании достигать новых высот в автоматизации и повышении эффективности», — сказал Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

Itglobal.com нацелен масштабировать использование AI BPA платформы. В перспективе компания планирует внедрить в свою ITSM-систему автономных ИИ-агентов, выполняющих роли Service Level Manager, Capacity Manager, Incident Manager и другие ключевые функции, которые обычно осуществляют сотрудники, совмещая эти обязанности с основной работой. Интеграция интеллектуальных ассистентов значительно повысит эффективность процессов, улучшит качество отчетности и положительно повлияет на общий уровень предоставляемых услуг. Это позволит оптимизировать распределение человеческих ресурсов и обеспечит более стабильное выполнение критически важных ITSM-функций.