CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

«Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж

Компания «Ростелеком-ЦОД», российский провайдер, оказывающий услуги по разработке и внедрению программных решений, перешла на отечественную платформу Elma365 CRM+CX для реализации воронки B2B и B2G-продаж.

«Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД») поставил перед собой цель автоматизировать процессы продаж услуг и сервисов ЦОДа для госсектора и B2B. Среди основных задач внедрения провайдер выделил объединение и организацию в одной системе процессов взаимодействия с клиентами. Важно было обеспечить коммуникацию от момента первого контакта до исполнения всех обязательств по подписанным договорам.

Сначала был завершен процесс внедрения Elma365 CRM+CX — системы на базе Low-code для крупного бизнеса в части B2G-продаж. Далее проект получил продолжение: потребовалось развитие в части B2B. Elma365 CRM+CX позволила «РТК-ЦОД» реализовать сквозной процесс продажи комплексных проектов, куда входят поставки ЦОДам оборудования и услуги. В ней объединились этапы взаимодействия с тендерным отделом и специалистами по расчету себестоимости проектов через интеграцию с внешней MDM-системой заказчика. В ходе проекта была оптимизирована подготовка к конкурсным процедурам, улучшен процесс управления временными и финансовыми лимитами проектов, а также отслеживание общего пайплайна по проектным инициативам.

«Внедрение CRM-системы Elma365 позволило оптимизировать наши бизнес-процессы и сделало их еще более эффективными на каждом этапе взаимодействия с клиентом», — отметил Руслан Аширов, директор центра продаж сегмента B2B «РТК-ЦОД».

«Проект позволил автоматизировать процессы продаж: от создания сделки до подведения итогов тендера и запуска проекта. Elma365 CRM+CX помогла достичь целей компании «Ростелеком-ЦОД»: объединить и упорядочить в системе процессы взаимодействия с клиентами, уменьшить процент потери данных, систематизировать информацию о клиентах и сделках. Мы работали совместно, привлекая DevOps-инженеров с обеих сторон. Инструменты Low-code позволили быстро и корректно настроить и стабилизировать работу системы на продуктивной среде», — сказала Мария Ильина, Product Owner Elma365 CRM+CX.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать процессы информационной безопасности — от мониторинга до реагирования

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Власти хотят создать в России международный дрон-хаб для доставки грузов в Китай

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Чиновники понятия не имели, что покупают

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Конференции

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025

Аналитика и большие данные 2025

Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще