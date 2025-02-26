«Ростелеком-ЦОД» внедрила Elma365 CRM+CX для автоматизации B2B- и B2G-продаж

Компания «Ростелеком-ЦОД», российский провайдер, оказывающий услуги по разработке и внедрению программных решений, перешла на отечественную платформу Elma365 CRM+CX для реализации воронки B2B и B2G-продаж.

«Ростелеком-ЦОД» («РТК-ЦОД») поставил перед собой цель автоматизировать процессы продаж услуг и сервисов ЦОДа для госсектора и B2B. Среди основных задач внедрения провайдер выделил объединение и организацию в одной системе процессов взаимодействия с клиентами. Важно было обеспечить коммуникацию от момента первого контакта до исполнения всех обязательств по подписанным договорам.

Сначала был завершен процесс внедрения Elma365 CRM+CX — системы на базе Low-code для крупного бизнеса в части B2G-продаж. Далее проект получил продолжение: потребовалось развитие в части B2B. Elma365 CRM+CX позволила «РТК-ЦОД» реализовать сквозной процесс продажи комплексных проектов, куда входят поставки ЦОДам оборудования и услуги. В ней объединились этапы взаимодействия с тендерным отделом и специалистами по расчету себестоимости проектов через интеграцию с внешней MDM-системой заказчика. В ходе проекта была оптимизирована подготовка к конкурсным процедурам, улучшен процесс управления временными и финансовыми лимитами проектов, а также отслеживание общего пайплайна по проектным инициативам.

«Внедрение CRM-системы Elma365 позволило оптимизировать наши бизнес-процессы и сделало их еще более эффективными на каждом этапе взаимодействия с клиентом», — отметил Руслан Аширов, директор центра продаж сегмента B2B «РТК-ЦОД».

«Проект позволил автоматизировать процессы продаж: от создания сделки до подведения итогов тендера и запуска проекта. Elma365 CRM+CX помогла достичь целей компании «Ростелеком-ЦОД»: объединить и упорядочить в системе процессы взаимодействия с клиентами, уменьшить процент потери данных, систематизировать информацию о клиентах и сделках. Мы работали совместно, привлекая DevOps-инженеров с обеих сторон. Инструменты Low-code позволили быстро и корректно настроить и стабилизировать работу системы на продуктивной среде», — сказала Мария Ильина, Product Owner Elma365 CRM+CX.