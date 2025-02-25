vStack и «Норси-транс» представляют совместный ПАК для создания виртуальной инфраструктуры на NVMe-накопителях

Российский производитель серверного оборудования и СХД компания «Норси-транс» и разработчик гиперконвергентной платформы виртуализации vStack, входит в корпорацию ITG, анонсируют совместный ПАК на базе vStack HCP, универсальных серверов «Паладин» и контроллеров NVMe. Об этом CNews сообщили представители vStack.

В составе ПАК — универсальные серверы линейки «Паладин» производства «Норси-транс» в комплекте с NVMe-адаптерами, объединенные в единый кластер при помощи гиперконвергентной платформы виртуализации vStack HCP. Продукты полностью отвечают регулирующим требованиям и входят в реестр Минпромторга России и реестр российского ПО.

ПАК строится на четырех серверах «Паладин» и более, при этом отказоустойчивость позволяет выйти из строя без потери данных любому серверу или диску. В зависимости от общего числа серверов в ПАК отказоустойчивость может обеспечиваться от N+1 до N+3. Высокая производительность решения обеспечивается за счет использования NVMe-адаптеров, а также за счет физического разделения сетевого трафика и трафика слоя хранения. Слой хранения при этом сохраняет свойства компрессии и дедупликации не только в виртуальных средах, но и при доступе к нему внешних потребителей, например, сторонних систем виртуализации.

ПАК содержит все функции vStack HCP, например, функцию Unified Storage, позволяющую предоставлять доступ к слою SDS внешним потребителям с помощью современного протокола NVMeOf/TCP или iSCSI.

«Партнерство vStack и «Норси-транс» по созданию ПАК позволяет предложить действительно высокопроизводительное решение. Теперь мы можем представить отечественный и полностью интегрированный программно-аппаратный комплекс, оптимизированный для нагрузок, характерных для корпоративных потребителей», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

«Наша цель — разработка и распространение отечественных решений в области вычислительной техники, которые ведут нас к достижению технологического суверенитета нашей страны», — сказал советник генерального директора «Норси-транс» Никита Богословский.