Платформа GitVerse и RuStore ускорили разработку и публикацию мобильных приложений

Интеграция платформы для работы с открытым кодом GitVerse и российского магазина мобильных приложений RuStore позволяет разработчикам напрямую публиковать созданные на GitVerse версии мобильных приложений в RuStore. Этот процесс существенно сокращает цикл разработки и облегчает доставку обновлений пользователям.

GitVerse может использоваться для хранения и версионирования исходного кода в git-репозиториях, а также для сборки файлов-приложений. Благодаря специальному расширению пользователям теперь не нужно публиковать собранные файлы вручную, а достаточно встроить автоматизированный этап в CI/CD-конвейер. Далее с помощью интуитивно понятного интерфейса консоли RuStore или API приложение отправляется на модерацию, тем самым делая процесс публикации более быстрым и удобным.

Кроме того, у пользователей платформы появилась возможность запускать сборки всего за один клик. Новая функциональность значительно экономит время разработчиков, не требует локальных настроек и уменьшает вероятность ошибок.

Также в GitVerse доступен набор инструментов для быстрого создания, тестирования и развертывания приложений. Пользователи могут организовать разработку любых проектов: писать и проверять код, автоматизировать CI/CD-процессы, управлять задачами, вести документацию, а также делегировать рутинные задачи ИИ-ассистенту GigaCode, который поможет написать и проанализировать код за пару минут.