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НИУ ВШЭ завершил крупную автоматизацию учебного процесса — зачисление студентов ускорено в 2 раза

Высшая школа экономики совместно с компанией «Портал-Юг» завершила масштабный проект автоматизации учебного процесса университета. Новая корпоративная система «HSE.Reg», разработанная для Вышки на базе «1С:Предприятия», охватывает все ключевые этапы — от зачисления студентов до формирования дипломов и ГИА. Сервис позволил ускорить отчетность, обеспечить двусторонний обмен данными с федеральным реестром, электронными ведомостями и мастер-системой хранения информации. В результате ввод документов и поиск данных стали быстрее на 20%, а использование шаблонов и автоматического заполнения минимизировало количество ошибок. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

В «HSE.Reg» реализованы прямые интеграции с другими системами университета: «1С:Бухгалтерия государственного учреждения», «1С:Зарплата и Кадры», «1С:Документооборот», MDM, «:Миграционный учет», «Вышка-ВРМ», Сервис верификации документов об образовании и пр. — всего более 15-ти ключевых систем и сервисов НИУ ВШЭ.

В новой системе реализована поддержка законодательства России, включая учет гражданства и интеграцию с адресной системой ФИАС. Прямая интеграция с «1С:Документооборот» вдвое сократила время обработки приказов, обеспечив автоматическое обновление статуса без ручного ввода. Кроме того, внедрен строгий контроль корректности данных, регламентированы бизнес-процессы, а учет договоров и оплат стал полностью автоматизированным.

Благодаря открытому коду и возможностям командной разработки система легко адаптируется под новые задачи, сочетая внутренние и внешние ресурсы. Использование отечественной платформы «1С:Предприятие» обеспечило максимальную совместимость с ИТ-инфраструктурой университета. Сопровождение и развитие сервиса теперь осуществляют штатные программисты НИУ ВШЭ.

«HSE.Reg» охватила более тысячи рабочих мест в четырех территориально удаленных кампусах. Решение интегрировано с более 15 вспомогательными системами университета. В системе ежедневно обрабатывается свыше 200 документов, ведется учет более 55 тыс. студентов и аспирантов, анализируется множество отчетов.

«Ключевое преимущество нашего проекта — новая корпоративная система, интегрированная в общую экосистему на базе единого технологического стека платформы «1С:Предприятие». В ВШЭ на этой платформе работают системы «Документооборот», «Приемная кампания», «Бухгалтерский учет», «Договоры» и «Кадровая система». Такой подход обеспечил унификацию административных процессов, в то время как раньше задачи подразделений решались в разных системах, работающих на разных технологиях. В итоге мы повысили эффективность своих инвестиций в развитие функционала и процессов», — сказал Дмитрий Бондарь, старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ.

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