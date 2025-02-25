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Колибри-АРМ — генеральный партнер конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025»

27 февраля в Москве состоится масштабное мероприятие «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025» от CNews, посвященное актуальным стратегиям управления ИТ-инфраструктурами. Колибри-АРМ выступит генеральным партнером события, а директор по продукту Дмитрий Игнатьев и заместитель директора по развитию бизнеса Колибри-АРМ Роман Косачев примут участие в обсуждении ключевых вопросов рынка.

Основной фокус события направлен на поиск и анализ наиболее эффективных решений для модернизации цифровых платформ, включая миграцию в облако, облачные технологии, ИТ-аутсорсинг, технологии Open Source и не только. Участники обсудят доступность оборудования, возможности российских разработчиков, перспективы импортозамещения и новые кейсы по внедрению инфраструктурных решений.

Команда Колибри-АРМ представит свои подходы к оптимизации ИТ-инфраструктур, а также поделится успешной реализацией проектов для заказчиков по внедрению своего флагманского решения, одноименной системой по централизованному управлению гетерогенными ИТ-инфраструктурами. Принцип работы системы будет также продемонстрирован участникам конференции на фирменном стенде Колибри-АРМ.

«Для бизнеса важно выстраивать стратегически устойчивую цифровую среду, которая должна учитывать безопасность, надежность и гибкость внедряемых решений. Участвуя в конференции, мы будем рады поделиться своим опытом и обсудить с коллегами перспективы развития отрасли на ближайший период», — подчеркивает Роман Косачев.

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