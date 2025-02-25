Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut

Компания Bercut, российский разработчик отраслевых ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса, объявила о выводе на рынок усовершенствованного продукта — корпоративную шину данных ESB Bercut. Предыдущая версия решения демонстрирует устойчивость к высоким нагрузкам в ИТ-ландшафте ключевых клиентов компании уже более 10 лет.

ESB — централизованная точка доступа к корпоративной инфраструктуре в распределенном ИТ-ландшафте. С помощью шины любая компания может управлять своими процессами и потоками сообщений. За счет своей архитектуры, а также использования возможностей искусственного интеллекта, программная платформа ESB Bercut способна интегрировать разрозненные приложения компаний в любых отраслях. Скорость цифровизации отдельных процессов с ESB-шиной Bercut значительно сократится, уверены в компании.

Основой для улучшенной версии ESB стал ИТ-продукт — гибридная интеграционная платформа HIP Bercut. Зрелость HIP позволяет Bercut реализовывать сложные интеграционные проекты любых масштабов. Взяв за основу один из своих проверенных продуктов, команда Bercut планирует предложить рынку ESB-шину. Компания готовится к раскрытию деталей реализации продукта, однако запросить персональную презентацию и демо можно уже сейчас.

«Мы уверены, что в 2025 г. такие инструменты как интеграционная шина данных ESB будут иметь ключевое значение в условиях усложняющихся бизнес-экосистем и увеличения числа технологий, которые необходимо интегрировать. Мы заложили в продукт несколько дифференциаторов, которые отличают ESB Bercut от всех аналогов на рынке. Один из них — мы предлагаем открытую для внешних клиентов платформу, которая претендует на создание единого интеграционного стандарта для корпоративных информационных систем. В подтверждении жизнеспособности наших идей и амбиций мы получили дополнительное финансирование для совершенствования решения ESB. Без лишней скромности отмечу, что это мощный продукт, который перевернет представление корпоративного рынка о процессе интеграции: он станет максимально простым, удобным и масштабируемым. И даже интеллектуальным», — сказал Алексей Чистяков, технический лидер Bercut.