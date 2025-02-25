CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Bercut выводит на рынок корпоративную шину данных ESB Bercut

Компания Bercut, российский разработчик отраслевых ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса, объявила о выводе на рынок усовершенствованного продукта — корпоративную шину данных ESB Bercut. Предыдущая версия решения демонстрирует устойчивость к высоким нагрузкам в ИТ-ландшафте ключевых клиентов компании уже более 10 лет.

ESB — централизованная точка доступа к корпоративной инфраструктуре в распределенном ИТ-ландшафте. С помощью шины любая компания может управлять своими процессами и потоками сообщений. За счет своей архитектуры, а также использования возможностей искусственного интеллекта, программная платформа ESB Bercut способна интегрировать разрозненные приложения компаний в любых отраслях. Скорость цифровизации отдельных процессов с ESB-шиной Bercut значительно сократится, уверены в компании.

Основой для улучшенной версии ESB стал ИТ-продукт — гибридная интеграционная платформа HIP Bercut. Зрелость HIP позволяет Bercut реализовывать сложные интеграционные проекты любых масштабов. Взяв за основу один из своих проверенных продуктов, команда Bercut планирует предложить рынку ESB-шину. Компания готовится к раскрытию деталей реализации продукта, однако запросить персональную презентацию и демо можно уже сейчас.

«Мы уверены, что в 2025 г. такие инструменты как интеграционная шина данных ESB будут иметь ключевое значение в условиях усложняющихся бизнес-экосистем и увеличения числа технологий, которые необходимо интегрировать. Мы заложили в продукт несколько дифференциаторов, которые отличают ESB Bercut от всех аналогов на рынке. Один из них — мы предлагаем открытую для внешних клиентов платформу, которая претендует на создание единого интеграционного стандарта для корпоративных информационных систем. В подтверждении жизнеспособности наших идей и амбиций мы получили дополнительное финансирование для совершенствования решения ESB. Без лишней скромности отмечу, что это мощный продукт, который перевернет представление корпоративного рынка о процессе интеграции: он станет максимально простым, удобным и масштабируемым. И даже интеллектуальным», — сказал Алексей Чистяков, технический лидер Bercut.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Переезд с SAP на Oracle чуть не обанкротил миллионный город. Проект за $138 млн будут переделывать. Чиновники понятия не имели, что покупают

Какие ИИ-проекты приносят реальный экономический эффект

Под новые санкции попали хозяева АФК «Система», «Эр-Телекома», «Спецсвязь» и криптобиржи «Гарантех»

Проект создания отечественной 4G-сети для ФСО забуксовал из-за некачественного подрядчика

Финтех-компании: программы подготовки ИТ-специалистов оторваны от реалий бизнеса, их нужно менять

В Россию запретили завозить игровые консоли из Европейского союза

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025

Ситуационные центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще