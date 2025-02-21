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Postgres Professional обновила СУБД Postgres Pro Shardman

Компания Postgres Professional, российский СУБД-разработчик, выпустила обновление СУБД Postgres Pro Shardman. Версии 14.15.3 и 14.15.4 включают возможности предыдущего выпуска 14.15.2, а также релиза свободно распространяемой СУБД PostgreSQL 14.15. В текущих версиях СУБД улучшена производительность и исправлены некоторые ошибки.

Postgres Pro Shardman — распределённая реляционная СУБД для крупных предприятий, подходит для крупнейших инсталляций в десятки и сотни ТБ, когда одиночного сервера недостаточно. СУБД позволяет разделить данные на части и распределить их по разным серверам — шардам. При этом решение обеспечивает встроенную отказоустойчивость и гарантированное соблюдение требований ACID: атомарности, согласованности, изолированности и устойчивости.

Среди ключевых изменений:

A.1.1 Ядро и расширения

Добавлено представление shardman.pg_indoubt_xacts, которое отображает информацию о транзакциях в состоянии InDoubt.

Добавлены глобальные представления для системного каталога и статистики.

Добавлена возможность вынесения на удалённый сервер операций преобразования типов.

Добавлено ограничение для сегментированных таблиц, которые могут ссылаться на самих себя, только если внешний ключ ссылается на ту же секцию сегментированной таблицы.

Также модуль etcd обновлён до версии 3.5.18.

A.1.2. Утилиты управления

Добавлена новая подкоманда show-config для команды shardmanctl probackup, которая выводит все текущие параметры конфигурации pg_probackup, в том числе те, что содержатся в файле pg_probackup.conf, а также те, что были заданы в командной строке.

Добавлены новые параметры подкоманд sharmanctl probackup delete и shardmanctl probackup backup для работы с политиками хранения резервных копий: retention-redundancy, retention-window, wal-depth, delete-expired, merge-expired.

Обновлена поддерживаемая версия утилиты pg_probackup до 2.8.7.

Полный список обновлений Postgres Pro Shardman можно увидеть в замечаниях к выпускам — 14.15.3, 14.15.4.

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