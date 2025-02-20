В Москве завершилось строительство новой штаб-квартиры Kept

Московский офис аудиторско-консалтинговых компании Kept (ранее KPMG) открылся в новом бизнес-центре «Алкон III» общей площадью 10,4 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте в Москве. Техническим заказчиком в проекте создания штаб-квартиры, адаптированной под гибридный формат работы, выступила компания Core.XP, реализацией и технологическим оснащением занималась компания Pridex совместно с Kept. Архитекторы проекта – бюро ABD architects. Об этом CNews сообщили представители Pridex.

Новая штаб-квартира – это современное и многофункциональное пространство с единой офисной цифровой средой, во многом созданной на базе решений Pridex Technology совместно с Kept. Ее ключевым элементом является мобильное приложение: оно позволяет сотрудникам бронировать рабочие места – их в офисе более 700, переговорные комнаты и локеры, пользоваться различными офисными сервисами, а также получать доступ в здание и в рабочие пространства без физического пропуска.

Главный принцип, заложенный в основу проекта – это гибкость, что дает возможность сотрудникам компании комфортно работать из любой точки офиса, а также эффективно сочетать удаленную занятость и личное присутствие. Для этих целей предусмотрены различные виды пространств: open space, командные зоны, помещения для сосредоточенной работы, переговорные различной вместимости и др.

Шестой этаж является настоящим коммуникационным хабом компании с большим количеством переговорных комнат для встреч с клиентами, трансформируемыми конференц-залами, а также аудиториями для проведения тренингов и обучения, оснащенными передовым мультимедийным оборудованием. Кроме того, на втором этаже расположен зал-амфитеатр с большим экраном, рассчитанный на 200 человек и предназначенный для проведения как деловых, так и неформальных мероприятий и кинопоказов. Здесь же находятся оборудованный фитнес-зал и класс для групповых занятий, а также раздевалки и душевые.

Лия Джавадова, директор Kept и руководитель проекта: «Новый офис – а точнее новый дом Kept, как мы называем его внутри, – превзошел наши ожидания: можно сказать, что он изменил сам подход компании к работе. Гибкое зонирование, насыщенность разнообразными пространствами и мультимедиа вместе с системой умного офиса делают пребывание в нём максимально комфортным и позволяют командам работать эффективно и с удовольствием. Мы видим, что сотрудники уже успели оценить нововведения: если прежний офис в среднем посещали 350 человек в день, то сейчас эта цифра стабильно превышает 500 человек. Все, что изначально закладывалось в проект с точки зрения качества, срока и бюджета, было полностью реализовано благодаря профессиональной и слаженной работе команд».

Дмитрий Иншаков, ИТ директор Kept: «Создание инфраструктуры нового офиса и переезд – это всегда непростой проект, требующий, с одной стороны, детально продуманных на несколько лет вперед решений, а с другой – адаптивности к неожиданностям и изменениям, которые всегда возникают в ходе таких проектов. Успешно сделать это нам помогло тесное сотрудничество между командами Kept, Pridex и Core.XP. Помимо мобильного приложения, мы покрыли весь офис защищенным высокоскоростным Wi-Fi, по сравнению со старым офисом примерно в три раза увеличили количество переговорных с мультимедиа и ВКС оборудованием и добавили в них возможность беспроводного подключения к экранам практически с любых устройств; оснастили все рабочие места мониторами с возможностью зарядки от них ноутбуков; внедрили современную систему управления контентом на экранах, установленных на входе в здание и на этажах; усилили сигнал мобильной связи».

Александр Алейников, управляющий партнер, коммерческий директор Pridex: «Проект был завершён в рекордные сроки – всего за шесть месяцев от выхода на площадку, при этом мы не только соблюли высокое качество строительства, но и совместно с проектной командой Kept создали digital-инфраструктуру офиса. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью современного рабочего пространства, обеспечивая простоту и гибкость его использования для сотрудников, и максимальную эффективность – для компании. Так, мобильное приложение позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на рутинные процессы, а благодаря системе шеринга в Kept одно рабочее место могут использовать до четырех человек».

Михаил Каплун, директор департамента управления проектами строительства и внутренней отделки помещений Core.XP: «Для компании Core.XP проект реализации внутренней отделки нового офиса Kept стал одним из крупнейших и вместе с тем непростых на фоне дефицита офисных площадей в Москве, повышения курса валют, ускоренной инфляции и влияния санкций на строительные материалы. Тем не менее мы смогли завершить проект в срок в рамках запланированного бюджета. И этот проект стал одним из примеров, как адаптироваться и оперативно сформировать новую стратегию в условиях нестабильности рынка, который регулируют “четыре силы” - органы власти, представители бизнеса, банки и эксперты».