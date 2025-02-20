Облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26% в 2024 году

В 2024 году облачный сервис «МойСклад» увеличил оборот на 26%, выручка по итогам года составила 1,72 млрд руб., в 2023 – 1,36 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «МоегоСклада».

Рост обеспечили в первую очередь новые клиенты, их количество выросло на 15%. 23 тыс. новых компаний стали пользоваться «МоимСкладом» в прошлом году. Также на выручку оказали влияние платные опции «МоегоСклада»: финансовый учет и маркировка товаров. Средний чек вырос на 8%.

ERP «МойСклад» продолжает активно работать за пределами России. Под брендом «МойСклад» работают офисы в Москве, Нижнем Новгороде, Алматы и Ташкенте. Под брендом Kladana работает офис в Мумбаи, при этом Kladana развивается как полноценная международная компания, подписку на нее покупают предприниматели из Европы, Азии и даже Африки.

Среди зарубежных продаж сервиса лидером стал Казахстан, выручка по итогам года в этой стране выросла на 65% по сравнению с 2023 г. Второе место у Белоруссии, рост на 31%. На третьем месте Узбекистан – увеличение выручки на 88% к 2023 г.

«МойСклад» в декабре 2024 г. для автоматизации бизнес-процессов используют 33 тыс. розничных магазина, пять тыс. производственных компаний, а также 18 тыс. предпринимателей, торгующих онлайн.

В 2024 г. штат компании вырос на 32%, сейчас в «МоемСкладе» работают 400 + сотрудников.

В 2024 г. «МойСклад» продолжил развивать дополнительный функционал, который помогает предпринимателям больше зарабатывать и соответствовать законодательным нормам. ERP система старается поддерживать все категории товаров, подлежащих маркировке, в том числе и для тех предпринимателей, которые торгуют на маркетплейсах. «МойСклад» Производство в обновленной версии позволяет считать сдельную зарплату, выставлять задания в удобном формате, отмечать выполнение этапов и видеть оплату труда за конкретный период. «МойСклад» активно развивает финансовый учет, предпринимателям доступны оклады в начислении зарплаты, отчет о движении денежных средств, отчеты по каналам продаж и многое другое.

В магазине приложений «МоегоСклада» опубликованы 300+ решений. На 42% вырос оборот магазина приложений в 2024 г. Самыми популярными решениями по итогам года стали «Онлайн-заказ», «Интеграция со СДЭК», «Интеграция с "Авито"», «Интеграция с Kaspi», приложение для работы с маркетплейсами 3в1: WB,Ozon,Яндекс.Маркет.

Аскар Рахимбердиев, CEO ERP «МойСклад»: «Я думаю, что существует ряд объективных факторов, которые положительно влияют на развитие нашей ERP-системы. Во-первых, продолжается рост МСБ в России, на 18% увеличились обороты малого и среднего бизнеса в 2024 г. по сравнению с 2023 г., по данным аналитиков «МоегоСклада». Маркетплейсы, внутренний туризм и рост доходов населения в регионах этому активно способствуют. Во-вторых, государство стимулирует цифровизацию бизнеса, расширяя список товаров, подлежащих маркировке, вводя прослеживаемость, ЭДО и запуская онлайн-сервисы. В-третьих, предприниматели, которые торгуют на разных площадках в онлайне и офлайне, не могут развиваться без автоматизации. Невозможно учитывать остатки при торговле на двух и более маркетплейсах вручную, невозможно вести производство в блокноте, трудно работать с розничным или интернет-магазином, используя Excel и не теряя при этом товары, путая цифры, а в конечном счете – получая убытки. В-четвертых, уровень технической грамотности повышается, нет больше страха перед работой в облаке, при этом есть понимание основных преимуществ, таких как скорость, точность, проста. «МойСклад» активно развивается за пределами России, система востребована в Казахстане, Узбекистане, Индии и в других странах. Мы накопили огромный опыт работы именно с малым бизнесом и понимаем, что ему необходимо в первую очередь и как сделать его работу удобнее».

В 2025 году «МойСклад» планирует увеличить обороты на 38% за счет развития партнерских продаж, дополнительных опций и магазина приложений.