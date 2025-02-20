Медицинская компания Sarstedt запустила лекции по лабораторной диагностике для медработников

Компания-производитель расходных материалов и оборудования для медицины и науки Sarstedt запустила масштабный проект для обмена опытом и консультирования в области преаналитического этапа лабораторной диагностики. Это единственная в России комплексная программа для среднего медицинского персонала, в рамках которой рассматриваются не только ошибки при обработке биологических проб, сложные случаи при взятии образцов, но и психологические аспекты взаимодействия с пациентами. Мероприятия проходят на российской платформе для онлайн-коммуникаций «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Пилотный этап проекта продлился около десяти месяцев. За это время компания провела около 30 лекций, к которым подключилось свыше 1,8 тыс. уникальных слушателей из пяти стран. Проект охватил более 255 населенных пунктов и свыше 440 лечебных учреждений. В настоящий момент каждое онлайн-мероприятие собирает не менее 550 участников.

Мероприятия в рамках программы бесплатны и доступны для медицинских работников из любых регионов. Отчет о проведенных онлайн-лекциях формируется автоматически на платформе «МТС Линк» благодаря встроенной аналитике, в том числе инструменту «контроль присутствия». Занятия включают в себя интерактивные элементы — опросы, тесты и голосования, а также возможность задавать вопросы ведущему в специальном разделе.

«Девиз нашего проекта — “Диагноз начинается с процедурного кабинета”. Это действительно так: 70% ошибок в лабораторной диагностике совершаются на преаналитическом этапе — то есть до того, как образцы попадают в анализатор. Наша миссия — поделиться опытом улучшения качества преаналитического этапа в медучреждениях, чтобы больше пациентов получали правильное и обоснованное лечение, а медицинский персонал чаще обращал внимание на данную проблему. Онлайн-формат позволил значительно расширить охват мероприятий. Благодаря дистанционным технологиям "МТС Линк" мы смогли создать профильное сообщество, познакомились со специалистами из других областей, получили интересные предложения о сотрудничестве и много приятных отзывов о нашей работе», — сказала автор и ведущая проекта Sarstedt по преаналитическому этапу лабораторной диагностики Екатерина Малюченкова.

«Для нас очень ценно, что технологии "МТС Линк" становятся основой для социально значимых обучающих инициатив. Благодаря мероприятиям Sarstedt средний медицинский персонал может узнавать новую актуальную информацию без отрыва от рабочих процессов и сразу применять новые знания на практике. С недавних пор компания использует нашу платформу не только для проведения дистанционных лекций, но и для внутренних коммуникаций. Мы надеемся, что возможности наших сервисов вдохновят Sarstedt на новые проекты, и вместе мы внесем ощутимый вклад в развитие российского здравоохранения», — сказал директор по работе с индустрией здравоохранения «МТС Линк» Алексей Нечипорук.