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В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync

В системе двухфакторной аутентификации Multifactor добавлена возможность синхронизации учетных записей Active Directory с личным кабинетом Multifactor. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с личным кабинетом системы Multifactor вручную или через скрипты, теперь это можно сделать с помощью сервиса Multifactor Directory Sync.

Multifactor Directory Sync — сервис для ОС Windows, который помогает автоматически синхронизировать пользователей из Active Directory с личным кабинетом Multifactor. Сервис доступен в нашем репозитории.

Как происходит процесс настройки

Multifactor Directory Sync обращается к Active Directory, используя учетные данные из настроек, заданных в сервисе.

Подключившись к Active Directory, Multifactor Directory Sync выгружает всех пользователей из указанной группы (также вложенных в неё групп) — настройка указывается в личном кабинете Multifactor.

Сервис ищет изменения атрибутов (логин, отображаемое имя, e-mail, телефон) пользователей в Active Directory и передает изменения в личный кабинет Multifactor.

«Наш флагманский продукт — система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor — постоянно развивается и обрастает новыми функциями, которые упрощают работу с сервисом, делают её комфортнее и лучше. Начав использовать Multifactor Directory Sync, пользователи оптимизируют процесс синхронизации данных из Active Directory и сэкономят время. Напомню, что сейчас записи можно добавлять вручную через личный кабинет или через API. В дополнение к существующим способам мы реализовали новый — более удобный и быстрый функционал по синхронизации», — Алексей Пашков, руководитель разработки Multifactor.

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