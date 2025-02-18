В «М.Видео-Эльдорадо» начался предзаказ смартфонов Huawei Mate 70 Pro, Huawei Mate XT | Ultimate Design и планшета Huawei MatePad Pro 13,2”

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявила о начале предзаказа на смартфон Huawei Mate 70 Pro, первый тройной складной коммерческий смартфон Huawei Mate XT | Ultimate Design и планшет Huawei MatePad Pro 13,2”.Пользователям доступен широкий ряд устройств серии Huawei Mate: в каналах также продолжаются продажи Huawei Mate X6. Линейка демонстрирует передовые технологии Huawei, предоставляя еще более интересный и эффективный пользовательский опыт. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

О Huawei Mate 70 Pro

Huawei Mate 70 Pro — это новый продукт флагманской серии Huawei Mate. Устройство сочетает в себе классический дизайн, инновационные материалы и продвинутую систему камер. А широкий набор динамических инструментов на базе искусственного интеллекта для фотосъемки позволяет запечатлеть любое мгновение максимально четко.

Huawei Mate 70 Pro предлагает первую в отрасли камеру XMAGE для ультрареалистичной съемки с 1,5 млн спектральных каналов и увеличенным захватом света. По сравнению с традиционными сенсорами цветовой температуры камера XMAGE точно измеряет общий спектр цветов, обеспечивая реалистичную передачу всех оттенков на снимках.

Основной объектив Huawei Mate 70 Pro оснащен регулируемой диафрагмой f/1.4–4.0 и использует обновленный сенсор, который позволяет захватывать больше света. Смартфон также оснащен телемакромодулем 48 МП с диафрагмой f/2.1 и ультраширокоугольным модулем 40 МП с диафрагмой f/2.2 и углом фотосъемки до 120˚. Такие аппаратные компоненты системы камер позволяют делать одинаково четкие снимки с разного расстояния и при различном освещении.

Huawei Mate 70 Pro также поддерживает новую функцию живых фото на базе искусственного интеллекта. При съемке динамических фотографий пользователи могут выбирать такие эффекты, как мультиэкспозиция или длинная выдержка с использованием искусственного интеллекта. В этих режимах смартфон фиксирует движения, выполняемые до и после нажатия на кнопку съемки, чтобы запечатлеть каждое важное мгновение.

Смартфон Huawei Mate 70 Pro оснащен прочным корпусом. Экран устройства защищен суперпрочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения, устойчивость к повреждениям при падении которого подтверждается сертификатом 5 звезд компании SGS. Общая устойчивость смартфона к повреждениям при падении улучшена в 20 раз.

Задняя панель смартфона выполнена из высокопрочного композитного стекловолокна. Такой материал повышает ударопрочность устройства в 5 раз. При этом модель обладает двумя классами водонепроницаемости — IP68 с защитой от проникновения воды на глубине до 6 метров и IP69 с защитой от пыли и брызг.

О Huawei Mate XT | Ultimate Design

Huawei Mate XT | Ultimate Design — это первый коммерческий тройной складной смартфон с самым большим экраном и супертонким корпусом. Толщина устройства в разложенном виде составляет всего 3,6 мм, а диагональ экрана — 10,2 дюйма. Благодаря передовому поворотному механизму и большому ультратонкому гибкому стеклу 322 см² обеспечиваются невероятная устойчивость к повреждениям и возможность складывания экрана в двух направлениях — внутрь и наружу. Поворотный механизм и его основные компоненты изготовлены из 100% ультрапрочной стали, которая обладает устойчивостью к деформации на уровне 1900 МПа.

Использование модели как в книжной, так и в альбомной ориентации, иммерсивный визуальный опыт (обеспечиваемый большим 10,2-дюймовым экраном), а также удобные функции разделения экрана для максимально эффективного отображения контента превращают Huawei Mate XT | Ultimate Design из смартфона в невероятное устройство, которое подходит для решения практически безграничного количества задач.

Камера XMage со сверхширокой диафрагмой поддерживает 10-ступенчатую физическую регулируемую диафрагму для фотосъемки профессионального уровня. Смартфон оснащен перископическим телеобъективом с 5,5-кратным оптическим зумом и диафрагмой f/3.4, а также ультраширокоугольным объективом 12 МП. А оптическая стабилизация изображения и технология высокоскоростной съемки позволяют запечатлеть самые быстрые объекты с высокой точностью.

Модель получила кованый дизайн орбитального кольца. Процесс его производства включает 78 сложных этапов обработки разных материалов. В результате формируется неповторимый узор, уникальный для каждого устройства. Смартфон также обладает инновационным покрытием из ультратонкой экокожи толщиной всего 0,47 мм. Под слоем экокожи находится ультралегкое и прочное волокно авиакосмического класса, обладающее мягкостью снаружи и твердостью внутри.

О Huawei MatePad Pro 13,2”

Huawei MatePad Pro 13,2" получил особенно легкий и тонкий корпус. Гибкий OLED-экран планшета c технологией PaperMatte поддерживает цветопередачу профессионального уровня, а полезная площадь экрана составляет 94%. К планшету можно подключить стилус Huawei M-Pencil (3-го поколения), умную магнитную клавиатуру Huawei и беспроводную мышь. А вместе с поддержкой компьютерной версии приложения WPS Office планшет становится достойной заменой ноутбуку.

Планшет доступен в классическом черном цвете, а также в цвете «роскошное золото» с уникальной текстурой золотистого шелка на задней панели.

Цены в каналах продаж «М.Видео и Эльдорадо»: Huawei Mate 70 Pro 12 + 512 — 109,9 тыс. руб.; Huawei Mate XT | Ultimate Design 16 + 1ТБ — 339,9 тыс. руб.; Huawei MatePad Pro 13,2″ 12 + 256 — 99,9 тыс. руб.; Huawei MatePad Pro 13,2″ 12 + 256 с технологией PaperMatte — 109,9 тыс. руб.

При покупке Huawei Mate 70 Pro клиенты получат в подарок смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro. При покупке Huawei MatePad Pro 13,2″ клиенты получат в подарок стилус M-Pencil 3-го поколения и беспроводную мышь Huawei Wireless Mouse.