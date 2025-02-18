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Кейс: Как застройщик «Звезда» ускорил работу «1С» и упростил ИT-инфраструктуру с mClouds

Застройщик «Звезда» ускорил работу «1С» и упростил ИT-инфраструктуру с mClouds. Об этом CNews сообщили представители mClouds.

Специализированный застройщик «Звезда» — крупный тюменский девелопер, занимающийся строительством жилых домов от стандарт до бизнес-класса.

Задача: организовать доступ для подразделений компании к собственным сервисам . При этом было необходимо обеспечить ИT-службу полноценным и безопасным доступом к этим сервисам для их обслуживания.

Проблематика: Компания рассматривала возможность расширения собственной серверной инфраструктуры, но это требовало значительных затрат на оборудование и штат ИT-специалистов. При этом возникали вопросы по гибкости и масштабируемости решений, что стало одним из ключевых факторов в пользу перехода в облако.

Максим Губин, руководитель IT-отдела «СЗ «Звезда»: «Раньше мы использовали локальные серверы, что сопровождалось постоянными трудностями: масштабирование было сложным и дорогостоящим процессом, а ограниченные ресурсы часто становились узким местом при увеличении нагрузки. Переход на облачные серверы полностью изменил ситуацию — теперь мы легко масштабируемся под нужды бизнеса, а производительность и надежность вышли на новый уровень».

Решение: Заказчик выбрал облачную инфраструктуру по модели IaaS, на которой при поддержке специалистов mClouds, была развернута платформа «1С» и все необходимые дополнительные сервисы.

В качестве конфигурации были выбраны облачные серверы на высокочастотных процессорах Intel Xeon Gold 6200/6300, работающих на частотах до 3.9 ГГц. Эти CPU зарекомендовали себя при работе с «1С» и обеспечивают высокие результаты.

По результатам пилотного тестирования заказчиком было принято решение в пользу размещения корпоративного сервиса «1С» на платформе облачного провайдера mClouds.

Итог: Специализированный застройщик «Звезда» использует облачные сервисы mClouds с 2023 г. по сегодняшний день. Переход в облако позволил компании повысить отказоустойчивость инфраструктуры «1С», ускорить доступ к данным и снизить нагрузку на IT-отдел. Благодаря гибкости облачных ресурсов клиент легко масштабирует мощности при росте бизнеса.

В дальнейших планах клиент рассматривает возможность расширения использования облачных ресурсов. Компании было бы интересно подключить серверы с GPU для работы архитекторов и ИИ-моделей.

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