Yandex B2B Tech и «Балтика» расширяют сотрудничество в сфере цифровых технологий

Yandex B2B Tech, подразделение «Яндекса,» развивающее технологии для корпоративного сектора, и пивоваренная компания «Балтика» договорились о расширении сотрудничества. «Балтика» уже начала использовать для своих задач сервисы «Яндекса» для бизнеса — в частности, на онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса» перешло более 70% сотрудников. В дальнейшем компании углубят интеграцию и будут совместно искать новые способы использования технологий «Яндекса» для решения операционных задач. Yandex B2B Tech поможет «Балтике» со внедрением цифровых продуктов и организует обучение сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Сотрудничество с Yandex B2B Tech — важный шаг на пути выстраивания эффективного взаимодействия с цифровыми экосистемами, которое окажет позитивное влияние на весь отечественный рынок потребительских товаров. Вместе с «Яндексом» мы на практике демонстрируем, что с помощью современных отечественных технологий можно решать самые разные задачи, от поиска новых форматов продвижения продукции до всестороннего изучения интересов потребителей», — сказала Екатерина Потокина, директор по маркетингу компании «Балтика».

«Яндекс накопил значительный опыт работы с большими компаниями. Мы хорошо понимаем специфику крупного бизнеса, но на каждом проекте продолжаем погружаться в детали и досконально изучаем потребности партнера. Мы рассчитываем, что сотрудничество с «Балтикой» даст эффект синергии: компания сможет оптимизировать свои бизнес-процессы, а мы, в свою очередь, получим возможность расширить сферу применения наших технологий, включая искусственный интеллект, и за счет этого ускорим темпы их развития», — сказал Роман Королев, коммерческий директор «Яндекс 360 для бизнеса».

Помимо «Яндекс 360 для бизнеса», «Балтика» уже использует сервисы Yandex Cloud для организации электронного документооборота. В планах компании — перенести на облачную платформу и другие внутренние сервисы: для бухгалтерского учета, работы с персоналом и управления продажами. Также «Балтика» применяет решения «Яндекса» для задач доставки и логистики. Специалисты двух компаний разработали сервис автоматической маршрутизации и сервис для отслеживания доставок, который используют все участники цепочки поставок, — он позволяет оперативно реагировать на логистические сбои на последней миле.