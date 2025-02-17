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«Свеза» развивает потенциал сотрудников и внедряет инновации

Лесопромышленная группа «Свеза» активно реализует инновационные решения, направленные на оптимизацию производственных процессов и снижение затрат. В условиях современных вызовов на рынке компания стремится к внедрению собственных технологий, обеспечивающих надежность и доступность. Благодаря передовым технологиям удается оптимизировать рутинные процессы, освобождая сотрудников для решения более интеллектуальных задач. Например, комбинат «Свезы» в Санкт-Петербурге делает ставку на инновации в области автоматизации, роботизации и цифровизации. Эти направления помогают предприятию повышать производительность, улучшать эффективность и укреплять конкурентоспособность. Об этом CNews сообщили представители «Свеза».

Так, на производстве обработки фанеры полностью автоматизирована упаковка готовой продукции и наклеивание на нее этикеток. Робот успешно справляется с поставленной задачей, а оператору остается только ставить ему задачи на компьютере. Еще одно технологическое новшество — автоматическая AGV-платформа, которая заменяет вилочный погрузчик. Она беспилотно доставляет груз по заданному маршруту, оснащена системами безопасности и реагирует на изменения окружающей среды.

На бирже действует система антинаезда, обеспечивающая безопасное взаимодействие между лесопогрузчиком и сотрудниками. Каждый работник оснащен ручным трекером, который подает сигнал при входе в зону работы техники. В этот же момент водитель погрузчика получает уведомление о присутствии человека поблизости и видит расстояние до него. Это позволяет оперативно среагировать и предотвратить возможную опасность.

«Мы стремимся не только внедрять передовые технологии, но и создавать все условия для того, чтобы сотрудники могли предлагать и реализовывать свои идеи. В компании с 2012 г. действует программа «Фабрика идей», которая помогает коллегам разрабатывать и внедрять решения, делая производство более функциональным и передовым. Так, уже реализованы десятки проектов, повысивших производительность и безопасность», — сказал Роман Сидельников, менеджер по инновациям комбината «Свезы» в Санкт-Петербурге.

Новейшие технологии и инновационные подходы позволяют не только повысить качество продукции, но и эффективно решать задачи, стоящие перед компанией в современных условиях.

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