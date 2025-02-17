Подтверждена совместимость Lims myLab и СУБД «Ред База Данных 5.0»

Компании «Ликорис» и «Ред Софт» объявили о полной совместимости своих программных продуктов – Lims myLab и СУБД «Ред База Данных версии 5.0». Интеграция решений позволит организациям эффективно собирать, обрабатывать и хранить лабораторные данные на надежной российской СУБД.

Специалисты компаний «Ликорис» и «Ред Софт» провели испытания на совместимость и корректность работы Lims myLab с СУБД «Ред База Данных 5.0». Результаты испытаний зафиксированы в протоколе тестирования и официально подтверждаются соответствующим сертификатом.

Интеграция решений поможет компаниям достичь высокой надежности в обработке и хранении лабораторных данных, соответствовать регуляторным требованиям и стандартам качества, а также повысить общую эффективность и продуктивность работы.

Lims myLab обеспечивает сбор и обработку первичных лабораторных данных, учет общелабораторной информации, выполнение внутрилабораторного контроля и подготовку итоговых отчетов и протоколов. «Ред База Данных 5.0» гарантирует надежное и безопасное хранение данных, что критически важно для организаций с повышенными требованиями к безопасности. Техническая поддержка обеспечивает оперативное решение любых возникающих вопросов, связанных с СУБД, и помогает поддерживать бесперебойную работу.

«Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных от компании «Ред Софт». Безопасность СУБД от компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия №2729 ФСТЭК России.

Lims myLab — это программное обеспечение класса ЛИМС (лабораторная информационная менеджмент-система), которое собирает и обрабатывает первичные лабораторные данные, ведёт учёт общелабораторной информации, выполняет процедуры внутрилабораторного контроля и готовит итоговые отчёты и протоколы, а также контролирует и оптимизирует лабораторные бизнес-процессы. Lims myLab включён в реестр отечественного ПО и поддерживает работу на ведущих российских операционных системах.

«Использование «Ред Базы Данных» в составе Lims myLab позволит организациям повысить безопасность системы, хранить и обрабатывать персональные данные. Клиентам будет доступна качественная и оперативная техническая поддержка для решения всех вопросов, связанных с СУБД», – сказал Роман Симаков, архитектор СУБД «Ред База Данных» и директор департамента развития системных продуктов «Ред Софт».

«Использование «Ред Базы Данных» совместно с Lims myLab позволит значительно увеличить производительность системы. Будет повышена безопасность и скорость обработки данных», – сказал Александр Знаменщиков, исполнительный директор компании «Ликорис».