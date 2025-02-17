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Innostage обновила платформу для аналитики больших данных In DAP

Компания Innostage сообщает об обновлении своей платформы инструментов математического моделирования для бизнеса и госсектора In DAP. Ее ключевые модули – инструмент управления математическими моделями In DAP Models и инструмент для выстраивания KPI In DAP Indicators – получили усовершенствованный интерфейс и расширенную функциональность. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Платформа In DAP объединяет инструменты моделирования и анализа данных, применяемые организациями в системах поддержки принятия решений (СППР), а также для выполнения других задач, связанных с бизнес-аналитикой, планированием и прогнозированием.

Модуль In DAP Models – это платформа с набором готовых решений и поддержкой подхода No-Code, благодаря которым аналитические и ML модели можно создавать, настраивать и запускать быстро, с минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Модуль In DAP Indicators – прикладной инструмент, предназначенный для управления бизнес-метриками: постановки целей, отслеживания их статуса и анализа результатов.

«Мы придерживаемся стратегии разработки простых, понятных и в то же время функциональных решений для широкого круга пользователей. Работа с аналитическими инструментами на обновленной платформе становится легче и комфортнее. На главной странице обоих модулей теперь размещены виджеты, отображающие статистические и аналитические данные по различным настраиваемым показателям, документам и запросам», – сказала Алсу Гибадуллина, представитель команды разработчиков In DAP.

В модуле In DAP Indicators реализован автоматический расчет метрик значений показателя (динамика, выполнение плана, рейтинг) по указанным пользователем значениям. На основе введенных данных и предварительно выполненных настроек система самостоятельно проведет расчет значений показателей по метрикам в нескольких разрезах. При этом метрики гибко настраиваемые.

Например, исполнение плана можно рассчитать как с участием базового показателя, так и без него, опираясь только на плановые значения. Показатели и дополнительные метрики выводятся на экран в наглядном виде с помощью визуальных элементов.

Появились новые способы визуализации данных. Например, доступен формат визуализации в так называемом «спидометре».

Также можно реализовать сравнение значений различных показателей в «горизонтальной диаграмме», данный вид представления удобно использовать в сводных дашбордах KPI. Кроме того, для сводных дашбордов появилось представление «плитка», позволяющее вывести итоговые цифры в виде карточек.

Помимо этого, в модуле In DAP Models улучшен пользовательский опыт: скрипты по шаблону на языке Python с подсказками создаются теперь автоматически при построении узла алгоритма вычислений. Расширены возможности просмотра файлов в виджете «Заметки»: загруженные PDF-файлы можно открыть в полноэкранном режиме без потери качества изображения.

Для более глубокого знакомства с возможностями платформы пользователям открыт доступ к обучающим видеоматериалам и новостной колонке. Кроме того, интерфейс системы теперь можно переключать с русскоязычной версии на англоязычную, и наоборот.

Обновлен раздел «Помощь», содержащий актуальные инструкции к системе: здесь можно ознакомиться с информацией о работе на платформе, создании и настройке моделей и с другими полезными сведениями. Чтобы открыть этот раздел, можно воспользоваться всплывающим боковым меню программы или специальной кнопкой, расположенной на каждом виджете и в каждом разделе системы.

«Компании накапливают в своих информационных системах огромные объемы данных, доступных для аналитики. Принятие оптимальных управленческих решений на основе данных становится конкурентным преимуществом для бизнеса, а для госсектора – важным условием выполнения плановых показателей. При этом зачастую сложные аналитические системы слишком затратны и неповоротливы, а доступные инструменты имеют ограниченную функциональность. Наша платформа In DAP решает эту проблему: она позволяет простым пользователям решать повседневные задачи, не прибегая к помощи ИТ специалистов, имеет набор готовых, легко настраиваемых моделей, которые закрывают потребности самого широкого круга заказчиков. С каждым релизом платформа получает новые возможности с учетом актуальных запросов рынка», – отметила Алсу Гибадуллина.

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