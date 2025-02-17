«Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования

«Аквариус» стал первым заказчиком для собственного телеком-оборудования. Сегодня невозможно переоценить важность быстрой передачи данных и обеспечения безопасности в рамках бизнес-процессов, особенно это касается крупных ИТ-компаний. Кроме того, в последние годы стал важным вопрос защищенности сети и передаваемых сведений при выборе отечественного оборудования. На этом фоне использование собственных решений в деятельности компании играет значительную роль. Об этом CNews сообщили представители Аквариуса.

«Аквариус», одна из первых ИТ-компаний в России, была основана в 1989 г. В процессе своего развития компания выросла как в количестве площадей, так и сотрудников. Так, например, в 2022 г. помимо завода в городе Шуя, «Аквариус» открыл второй производственно-логистический комплекс в Твери. Кроме того, в 2024 г. компания открыла три Центра разработки в Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Таким образом, производственная мощность компании выросла до 2,7 млн устройств в год. При этом численность сотрудников за последние три года увеличилась в 2,5 раза.

В таких условиях организация столкнулась с необходимостью цифровой трансформации, чтобы обеспечить функциональность и эффективность своей ИТ инфраструктуры. Имеющееся оборудование перестало соответствовать требованиям и задачам, в том числе, обеспечивать безопасный контур работы с данными, поэтому компания приняла решение о переходе на использование оборудования собственного производства.

В этом стремлении корпоративная сеть играет ключевую роль. Для создания сетевой инфраструктуры и обеспечения бесперебойной работы в офисах и на производственных площадках в Шуе и Твери, было принято решение о реализации технического решения с использованием коммутаторов Aquarius.

«С одной стороны, перед нами была поставлена задача полностью перейти на собственное оборудование. С другой, мы обеспечиваем работу 3000 сотрудников, функционирование информационных систем и не можем допустить риск простоя инфраструктуры. Для нашего динамичного бизнеса это неприемлемо. Мы оказались в сложной ситуации, на самом деле, такой же, как у большинства наших заказчиков», — сказал директор по информационным технологиям «Аквариуса» Олег Щепалин.

Решение логически можно разделить на два блока по требуемой функциональности: организация сети ЦОД и организация офисной и производственной сети.

В сетевом портфеле компании представлены 12 моделей коммутаторов – от уровня ЦОД до базового уровня доступа. Коммутаторы серии 6000 были использованы для организации расширения EVPN-VXLAN фабрики в ЦОД. Для этого потребовалась интеграция с коммутаторами существующего вендора, настройка изолированных сервисов как L2, так и L3. Сейчас в каждом из двух ЦОД существует стойка с отказоустойчивой парой коммутаторов Aquarius в общем EVPN-домене. При этом медные коммутаторы серии 3000 используются для выделенной сети управления серверами. Также были использованы коммутаторы серии 5000 в качестве ядра и агрегации офисной сети, для доступа установлены коммутаторы серии 3000 с двумя блоками питания и поддержкой PoE.

Таким образом, используя коммутаторы ЦОД серии 6000, коммутаторы агрегации серии 5000 и коммутаторы для корпоративных сетей серии 3000, в общей сложности 24 устройства, компания начала свой путь миграции сетевой инфраструктуры.

Основным компонентом технического решения для решения задач, стоящих перед производственной сетью, стала сетевая операционная система AqNOS (Aquarius Network Operating System), разработанная собственными программистами компании. ОС продемонстрировала высокую стабильность, широкую функциональность, отлаженность, зрелость и устойчивость к киберугрозам, что позволило обеспечить надежную работу сетевого оборудования.

Преимущества использования оборудования Aquarius заключаются в следовании принципам безопасности, качественной и всесторонней поддержке и возможности оперативной доработки ПО под требования ИТ службы компании.

«У нас уникальная ситуация – мы являемся нулевым пациентом, то есть мы те люди, которые первыми испытывают, изучают оборудование и оценивают его работу. Мы внедряем коммутаторы в реальную рабочую среду, потому что линейка, которая есть у нас, покрывает 85-90% потребностей любой базовой инфраструктуры любого заказчика. Таким образом, мы полностью переходим к использованию собственного оборудования Aquarius: начиная с декабря 2023 г. новые офисы и ЦОДы оснащены нашими продуктами», — сказал Олег Щепалин.

РЕЗУЛЬТАТ

С помощью коммутаторов Aquarius ИТ служба компании успешно объединила серверы в ЦОД, что позволило управлять серверами, подключать устройства и пользователей и обеспечивать устойчивую работу сети. Компания прошла путь внедрения собственного оборудования в свою инфраструктуру, смогла оценить готовность продукта быть представленным рынку и внести исправления в узких местах, которые были выявлены в процессе внедрения.

Как отмечает Олег Щепалин, в процессе перехода на оборудование Aquarius существенных проблем не возникло: «В процессе работы мы смогли собрать отзывы и комментарии со всех задействованных специалистов, внести соответствующие изменения и доработать продукты. Замечаний к устройствам довольно мало, любые недоработки устраняются достаточно быстро и слаженно». Также, по его словам, коммутаторы для офисных задач функционируют безупречно и требуют минимального времени настройки.

«Замена существовавшего оборудования на производствах и в офисах на собственные коммутаторы Aquarius – значимый проект для компании. Кроме того, это важный маркер для наших заказчиков. Конечно, в процессе работы команда столкнулась с разными вызовами, но доработка решений и продуктов помогли получить отличный результат», - директор департамента телекоммуникационных решений компании «Аквариус» Артем Дрожжин.

«Наш офис уже полностью оснащен нашим оборудованием, не осталось ни одного устройства другого производителя – полное импортозамещение. Мы готовы показать работу нашей сети – приходите посмотреть. Призываем вас также протестировать наши коммутаторы, внедрить их у себя, выразить свое мнение и способствовать повышению качества российского оборудования в целом», - отметил Олег Щепалин.

Таким образом, этот проект является ярким примером успешной реализации стратегии компании и эффективного использования собственного оборудования для обеспечения бесперебойной работы ИТ инфраструктуры.