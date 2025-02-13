Оборудование OpenYard совместимо с «Ред ОС 8» и «Ред Виртуализацией»

ИТ-компания «Ред Софт» и производитель серверного оборудования OpenYard сообщили о завершении комплексного тестирования совместной работы новой линейки серверов серии V4, отечественного дистрибутива «Ред ОС 8 Сервер» и «Ред Виртуализации».

Компании «Ред Софт» и OpenYard подвели итоги комплексного проекта в рамках развития технологического партнерства. Результатом тестирования стала линейка совместимых продуктов, которая закрывает все актуальные потребности современного дата-центра: от высокопроизводительного серверного оборудования до отечественной системы управления виртуальной инфраструктурой.

Ранее компании уже сообщали о совместимости двухсокетных 1U серверов RS101 и RS201 серии V3 с операционной системой «Ред ОС 7.3 Сервер» и «Ред Виртуализацией». Второй этап проекта помог расширить набор доступных совместимостей. Теперь на базе «Ред ОС 8 Сервер» и под управлением «Ред Виртуализации» доступны сервера новой линейки OpenYard: RS102 и RS202 серии V4.

«Ред ОС Сервер» — российская операционная система общего назначения семейства Linux. Решение выступает в качестве платформы для построения ИТ-инфраструктуры с полным набором инструментов для обеспечения централизованного управления и мониторинга. «Ред ОС Сервер» позволяет создать единое пространство учетных записей и обеспечить контроль доступа к инфраструктурным сервисам.

«Ред Виртуализация» — отечественная система управления виртуализацией серверов и рабочих станций. Базируется на гипервизоре KVM и открытой платформе управления виртуальной инфраструктурой. Пользователь осуществляет все операции через единый интерфейс: управляет гипервизорами, виртуальными машинами, хранилищами, сетью и всеми остальными компонентами системы. Решение предлагает продвинутые инструменты балансировки нагрузки для обеспечения наибольшей эффективности работы кластера.

Компактные сервера OpenYard выступают в роли аппаратной основы комплекса. Каждый сервер может работать как самостоятельно, так и стать частью инфраструктурного решения. Продукт поддерживает старшие версии мощных процессоров с высоким термопакетом. Сборка осуществляется на собственном производстве OpenYard с применением интеллектуальных средств автоматизации и имитацией эксплуатации оборудования в рамках промышленного тестирования.

Компании продолжат расширять линейку совместимых решений, предлагая рынку дополнительные опции для развертывания ИТ-инфраструктуры на современном оборудовании под управлением отечественных разработок.