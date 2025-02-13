ГК Softline оснастила ПППК новым оборудованием

ГК Softline («Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила новым оборудованием и обучающими наборами шесть учебных зон Пермского профессионально-педагогического колледжа (ПППК) в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Теперь обучение по шести направлениям проходит в новых оборудованных лабораториях.

В 2024 г. ПППК, участник федерального проекта «Профессионалитет», инициировал конкурс на поставку нового оборудования. ГК Softline одержала в нем победу благодаря многолетнему опыту работы с большим количеством вендоров и пониманию тенденций рынка образовательных ИТ-решений. Сотрудники группы компаний оснастили шесть зон для разного вида работ.

В лаборатории «Мир детства», посвященной развитию дошкольников, установили мультистудию, интерактивную песочницу, умные зеркала, наборы для робототехники и «Микромир в 3D» с бинокулярным микроскопом, а кроме того, методический комплекс для обучения ПДД, экологии и финансовой культуре.

В зоне для физического развития дошкольников «Спортивный компас» установили интерактивный скалодром и мобильный пол с физкультурным комплексом.

В зоне начальной школы «Педагогическая гостиная» появился интерактивный открывающийся глобус, видеостена, цифровые лаборатории для изучения окружающего мира и природных явлений, а также смарт-сад.

В лаборатории «Атмосфера развития», посвященной внеурочной деятельности в начальной школе, появилась интерактивная панель для патриотического воспитания, цифровая лаборатория по естествознанию с наборами для экспериментов, комплекс-тренажер ПДД, набор для робототехники, а также медиакласс для повышения медиа грамотности обучающихся и голографическую систему (технология дополненной реальности).

В зоне преподавания иностранного языка Smartschool появился VR-тренажер с предустановленным ПО.

В лаборатории начального коррекционного образования «Точка роста» установили профессиональный стол логопеда, интерактивные стенды «История России», «Говорящая азбука», рельефную карту России, звуковой плакат «Учимся читать», принтер для печати шрифтом Брайля и другую аппаратуру для обучения детей с ОВЗ.

Также многие аудитории оснастили интерактивными панелями, классами виртуальной реальности, ноутбуками, принтерами и прочим необходимым оборудованием.

«При реализации проекта для колледжа было важно оснастить учебные пространства современной техникой, новинками учебно-демонстрационного оборудования для повышения заинтересованности студентов в процессе обучения, а также повышении привлекательности профессии педагога. При этом важно было соответствие текущему оснащению школ и детских садов для бесшовного перехода из студента в педагога. В связи с этим было принято решение отталкиваться от перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения. Этот документ служит ориентиром при оснащении школ и детских садов. ГК Softline выполнила поставку оборудования, соответствующего требованиям заказчика, а также продемонстрировала его работу и обеспечила педагогам возможность пройти курсы повышения квалификации. По их завершении они получают удостоверения государственного образца», — сказала Юлия Исаева, руководитель направления развития сектора образования ГК Softline.

«Одним из наших ключевых запросов было создание инновационного кластера “Профессионалитет” на базе колледжа. Преподаватели вместе с будущими работодателями разрабатывают новые образовательные программы, а ГК Softline оснащает учебные аудитории самым современным оборудованием. Благодаря такому комплексному подходу повышается эффективность учебного процесса, а студенты по окончании обучения имеют больше профессиональных знаний, прикладных умений и навыков», — сказал Олег Свизев, директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ПППК.