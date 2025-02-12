CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Электроника
|

«Свеза» в Петербурге создает трехмерное пространство

Фанерный комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Санкт-Петербурге первый в компании начал осваивать аддитивные технологии. Теперь предприятие изготавливает не только детали-шаблоны для конечного изделия, но и самостоятельные готовые продукты. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Лесопромышленная группа «Свеза» активно использует современные технологии для поиска новых профессиональных и промышленных решений. Применение аддитивных технологий помогает компании в текущих условиях рынка наладить процесс тотального импортозамещения, внедрить инновации и решить вопросы повышения безопасности на рабочих местах.

Петербургский комбинат «Свезы» активно пользуется 3D-принтерами с 2021 г. Сейчас работа налажена в двух направлениях: печать деталей, которые являются шаблонами (Rapid Patterns), и прямое цифровое производство готового изделия (Direct Digital Manufacturing). Метод Rapid Patterns используют сотрудники ремонтно-механического отдела. Они печатают на 3D-принтере необходимый для замены пластиковый прототип детали оборудования, а после всесторонней обкатки вытачивают его из металла на токарном станке. По второму направлению работает служба технического обслуживания и ремонта для оперативной замены изношенных деталей оборудования или разработки совершенно новых.

«За четыре года наша команда набрала большой опыт работы не только в части изготовления деталей по уже существующим шаблонам, но и научилась самостоятельно создавать чертежи и отрисовывать 3D-проекты. Некоторые выпущенные на 3D-принтере компоненты полноценно заменяют изношенные запчасти без ущерба для качества продукции. В нынешних условиях, когда логистика стала сложнее и длиннее, а некоторые поставщики ушли с российского рынка, собственное производство деталей позволяет нам минимизировать сроки и избежать простоя оборудования», — сказал Алексей Свирелкин, начальник отдела технического обслуживания и ремонта производства фанеры комбината «Свеза» в Санкт-Петербурге.

Петербургское предприятие ведет непрерывную работу над повышением безопасности рабочих мест, и 3D-принтеры в этом помогают. Так, на промплощадке напечатаны и используются пульты управления, защитные барьеры, корпуса на электрические датчики, блокираторы оборудования, информационные бирки и многое другое. Это позволяет оперативно устранять потенциально узкие места на производстве и сокращать затраты на модернизацию техники.

Следующий этап развития комбината по освоению аддитивных технологий — наладка работы 3D-сканера и внедрение искусственного интеллекта. Это позволит значительно увеличить производительность при моделировании и разработке изделий. Кроме того, поможет снизить воздействие на окружающую среду благодаря более точной настройке производства под характеристики будущей детали.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Китай сокращает закупки иностранного оборудования для производства чипов

Экс-губернатор Новгородской области стал главным цифровизатором транспорта в России

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще