Строительный концерн «Титан-2» усовершенствовал ИТ-инфраструктуру с помощью решения «Киберпротекта»

Гиперконвергентная система «Кибер Инфраструктура» внедрена в концерне «Титан-2» — инжиниринговой компании, выполняющей полный цикл работ: от проектирования до сдачи в эксплуатацию крупных объектов атомной и тепловой энергетики, в том числе АЭС, а также нефтегазовой и химической промышленности.

Концерн «Титан-2» использует в своей работе современные цифровые сервисы, способные помочь увеличить скорость и повысить качество строительства. Информационная инфраструктура компании включает более 4,5 тыс. рабочих станций, 100 физических и более 1 тыс. виртуальных серверов.

«В последние годы в фокусе нашего внимания — внедрение безопасных, импортонезависимых отечественных ИТ-решений, перевод основных информационных систем предприятия на российское ПО, развитие инфраструктуры с помощью отечественных программно-аппаратных комплексов. Мы автоматизировали все процессы в компании, перешли на российскую систему управления ресурсами предприятия, выстраиваем распределённый ИТ-ландшафт концерна и внедряем новые инфраструктурные решения», — отметили в управления серверной инфраструктуры концерна «Титан-2».

Специалистам дирекции по ИТ строительного концерна предстояло решить одну из стратегических задач для достижения бесперебойной работы предприятия и обеспечения его информационной безопасности — создать гибкую, надёжную и защищённую ИТ-инфраструктуру. Для этого нужно было выбрать комплексные, российские, независящие от зарубежных компаний решения. Первоочередной целью стало развёртывание гиперконвергентной системы, включающей в себя виртуализацию, хранилища и сети, в качестве замены разрозненных продуктов зарубежных разработчиков.

Проанализировав программные комплексы, представленные в едином реестре отечественного ПО Минцифры, специалисты компании сделали выбор в пользу HCI-решения «Кибер Инфраструктура» компании «Киберпротект».

«Киберпротект» — это крупный игрок с большой экспертизой внедрения собственных решений, проверенных годами. Заявленный функционал «Кибер Инфраструктуры» соответствовал нашим требованиям к системе виртуализации. К тому же нас привлекли оптимальная цена и прозрачная лицензионная политика разработчика. Таким образом, нам удалось подобрать проверенное и качественное решение, которое полностью независимо от зарубежных вендоров и зарекомендовало себя в разных сферах, в том числе промышленности, строительстве и госсекторе. Благодаря новому решению мы смогли перейти на продукт, не уступающий зарубежным аналогам, и создать защищённую виртуальную среду корпоративного уровня», — отметили в управлении серверной инфраструктуры концерна «Титан-2».

На сегодняшний день развёрнутая инфраструктура обеспечивает безопасное хранение 80 ТБ стратегически важных данных и поддерживает работу 300 виртуальных машин концерна «Титан-2». На данный момент около 30% виртуализации переведено на серверы «Кибер Инфраструктуры».