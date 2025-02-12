«Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens

Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить аналитику и получать отчетность о состоянии найма любого уровня сложности — от простых графиков до дашбордов.

С помощью инструмента HR-специалисты смогут найти и устранить «болевые точки» в подборе персонала, чтобы нанимать быстрее и дешевле. Главное – наглядно показывать руководителям и владельцам бизнеса реальную ситуацию без погружения в тонны разрозненных таблиц.

Новая система аналитики позволяет настраивать дашборды без привлечения разработчиков. В результате компании получают выгоду за счет снижения нагрузки на ИТ-отдел и повышения эффективности работы HR-подразделения.

«Поток Рекрутмент» позволяет посмотреть ключевые метрики рекрутинга: динамику воронки подбора, эффективность источников кандидатов и причины отказов и др. Также инструмент предлагает и готовые шаблоны с расширенными метриками визуализацию зарплатных ожиданий, расчет времени закрытия позиций, сравнение прогнозируемых и реальных сроков найма.

«В условиях растущей сложности с наймом, особенно при массовом подборе, российские компании нуждаются в инструментах умной аналитике. Yandex DataLens позволяет создавать точно настроенные отчеты, которые соответствуют специфическим потребностям каждой компании. Настройка и создание отчетов настолько просты и интуитивно понятны, что даже сложные, специализированные отчеты можно разработать без особого труда, не привлекая дополнительных технических специалистов. Это не только повышает эффективность рекрутинговых процессов, но и помогает оптимизировать время и ресурсы, а также улучшить качество найма», — сказал Сергей Ахметов, генеральный директор HRTech-компании «Поток».