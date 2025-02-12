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Мобильное приложение системы «Каскад» для моделирования жизненного цикла оборудования совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и «Физические системы управления» подтвердили совместимость мобильной операционной системы «Ред ОС М» и приложения «Каскад-Мобайл». Решение позволит организациям ускорить процесс сбора фактических данных об оборудовании для последующей паспортизации.

В результате проведенного тестирования совместимости приложения «Каскад-Мобайл» с мобильной операционной системой «Ред ОС М» подтверждена корректная и стабильная совместная работа продуктов, что позволяет предложить рынку удобное решение для организации сбора данных и моделирования жизненного цикла изделия.

Основная задача мобильной части «Каскад» — сбор информации об оборудовании во время эксплуатации (регистрация дефектов, параметров состояния, переключении, наработки), а также отчет о выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту – затраты времени, материалов, отключении, перемещении узлов. Оптимальным способом применения «Каскад-Мобайл» является использование его бригадиром звена, и регистрация событий на всех стадиях выполнения работы. Пользователю доступен функционал паспортизации объектов обслуживания (оборудования, узлов и помещений), инвентаризации оборудования (основных средств), а также инвентаризация материалов и запчастей, с одновременной первичной маркировкой QR-метками. Через мобильное приложение можно создавать карточки объектов, редактировать их характеристики, осуществлять маркировку штрих-кодами, фиксировать геопозицию.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. Операционная система «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

Совместное внедрение решений компаний «Ред Софт» и «Физические системы управления» позволит обслуживающим организациям решить задачу по эффективному импортозамещению мобильных решений для контроля, учета и обслуживания оборудования.

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