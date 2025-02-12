ИИ в химии: GPT-ассистенты в «ЕвроХиме»

«ЕвроХим» внедряет искусственный интеллект в бизнес-процессы и производство. Актуальным проектом в программе внедрения ИИ стал «Цифровой помощник» – собственная разработка ИТ-команды «ЕвроХима». Система на основе большой языковой модели (Large Language Models, LLM) облегчает адаптацию и позволит повысить эффективность сотрудников, оперативно отвечая на вопросы и упрощая рутинные операции. Об этом CNews сообщили представители «ЕвроХима».

На основе стратегии цифровизации «ЕвроХима» запущена программа, в рамках которой компания внедряет в свои процессы цифровые решения, в том числе искусственный интеллект (ИИ).

Компания разрабатывает уникальные цифровые проекты для химической отрасли, активно использует ИИ как на производственных объектах, так и во внутренних процессах, повышая эффективность работы и улучшая качество сервисов.

Эффект от внедрения цифровых продуктов за 2023–2024 гг. составил более двух млрд руб., 90% (1,8 млрд руб.) из которых связано именно с искусственным интеллектом.

Модули искусственного интеллекта позволяют автоматизировать использование человеческого опыта и знаний. Потребность в такой автоматизации велика, ведь ежедневно в крупной компании возникает множество рутинных и повторяющихся задач, например, ответы на одни и те же вопросы. Поддерживать такие процессы вручную становится дорого, а скорость процессов снижается.

Для решения данной задачи ИТ-команда «ЕвроХима» работает над GPT-ассистентами для управления персоналом, службы закупок, службы безопасности службы ремонтов и других подразделений.

Например, в 2024 г. на Усольском калийном комбинате был разработан цифровой помощник по адаптации и поддержке сотрудников. В основе системы лежит обученная на внутренних документах большая языковая модель на основе модели Qwen 2.8 (open-source модель). Модель способна очень точно (точность выше 96%) и оперативно отвечать на вопросы сотрудников и потенциально способна развиться до индивидуальных персональных помощников для каждого сотрудника.

Расширение функционала решения позволило адаптировать алгоритмы обработки данных, сохранить историю и контекст диалогов, а также обеспечить «живой» стиль общения. GPT-ассистент не только сокращает время ожидания ответа, но и значительно снижает нагрузку на специалистов, которым раньше приходилось вручную разбирать повторяющиеся обращения.

Далее планируется интеграция цифрового помощника с «Ритмом» – внутренним порталом компании, что обеспечит оперативный доступ к актуальной корпоративной информации без выхода в интернет и гарантирует высокий уровень безопасности данных.

Успешное проведение пилотного проекта демонстрирует высокий потенциал развития инструмента и его масштабирования на другие функции.

«Технологии сами по себе не являются гарантией успеха, они должны встраиваться в бизнес-стратегию компании. Создание и реализация программ цифровизации, в том числе и по ИИ, основаны на комплексном подходе. Сначала проводятся аналитические исследования, затем оценивается цифровой потенциал функции, потом разрабатывается и запускается программа цифровизации. Искусственный интеллект в «ЕвроХиме» – мощный драйвер трансформации производственных и корпоративных процессов. ИИ-решения уже сегодня помогают сотрудникам компании работать эффективнее, а ИТ-команда продолжает искать новые способы их применения. Помимо собственных разработок, ИТ-специалисты активно следят за трендами. Сейчас, например, они тестируют нейросеть DeepSeek, развернув ее на внутренних ресурсах компании, чтобы сохранить конфиденциальность данных. Вскоре они планируют внедрить данную модель в GPT-ассистенты компании», – сказал заместитель директора по цифровизации «ЕвроХима» Валерий Черепанов.