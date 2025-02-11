«Уралхим» внедрил платформу «Оптимакрос» для автоматизации планирования

В ОХК «Уралхим» завершен проект по переводу системы среднесрочного планирования продаж и операций (S&OP) на отечественную платформу «Оптимакрос». Работы по миграции проведены специалистами консалтинговой компании «Атомс Консалтинг».

«Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений. В его составе шесть производственных площадок, несколько торговых представительств, логистическая компания.

Одна из систем планирования, которая использовалась в компании, перестала соответствовать требованиям менеджмента по нескольким параметрам. В связи с этим было принято решение перейти на новый программный продукт. К альтернативным разработкам предъявлялись достаточно жесткие требования, в частности: решение должно быть полностью отечественным; обязательна ориентация на крупный бизнес; использование концепции self-service или low-code, чтобы заказчик мог самостоятельно поддерживать и развивать систему в будущем; обеспечение возможности оперативного пересмотра и корректировки сценариев плана продаж и операций для такой крупной компании, как «Уралхим».

Одним из ключевых требований была возможность решать оптимизационные задачи на стыке бизнес-функций.

Платформа «Оптимакрос» соответствовала всем заявленным требованиям. В качестве подрядчика была выбрана компания «Атомс Консалтинг», специалисты которой имели успешный опыт реализации аналогичных проектов.

«Свою задачу мы видели в том, чтобы внедрить продукт, который не только не нарушит существующую в организации ИТ-архитектуру, но и будет способствовать ее развитию, повышая эффективность работы и помогая достигать поставленных руководством компании целей. Как показал проект в «Уралхиме», «Оптимакрос» с этой задачей справляется», — сказал Максим Юрыгин, партнер компании «Атомс Консалтинг».

Алгоритмы, реализованные в «Оптимакрос», обеспечивают формирование оптимальных и интегрированных планов продаж, производства и отгрузок с учетом существующих предпосылок и ограничений, с помесячной и посуточной детализацией. Внутренние алгоритмы позволяют адекватно оценить исполнимость плана по заданному набору параметров, в том числе исходя из наличия транспорта, мощности фасовочных машин и возможности отгрузки со склада.

В результате реализации проекта в новую систему были перенесены блоки планирования и мониторинга исполнения плана отгрузок и продаж, формирование материального баланса.

Сегодня в системе аккумулируется более 18 тыс. показателей и свыше 1,5 тыс. форм. Также автоматизировано более 80 интеграционных потоков как входящих, так и исходящих из системы.

«Этот проект для нашей компании был знаковым, — сказал Андрей Гвоськов, директор компании «Атомс Консалтинг». — Реализованная модель — одна из самых сложных из тех, с которыми мы сталкивались на рынке. Благодаря проекту разработаны не только новые архитектурные решения, он стал одним из источников идей для развития и совершенствования самой платформы «Оптимакрос». Мы гордимся тем, что результаты нашего проекта стали одним из ключевых ИТ-инструментов компании «Уралхим», используемым на ежедневной основе».

В процессе планирования участвуют шесть заводов, основные подразделения площадок — производственно-технический отдел, отдел экономики производства, коммерческие блоки. Кроме этого, в процесс вовлечены сотрудники торговых домов, логисты, аналитики, финансисты управляющей компании. Фактические данные поступают из учетных систем — «1С», «Навигатор», МЕS. Количество пользователей системы — 115 человек.

Евгений Литвиненко, ведущий архитектор информационных систем ОХК» «Уралхим», сказал: «Оптимакрос» является фундаментом системы планирования и составной частью инфраструктуры «Уралхима». А созданный в рамках проекта центр компетенций на стороне заказчика способен полностью закрыть задачи поддержки и развития системы планирования благодаря гибкости и простоте настройки платформы «Оптимакрос».

Мария Пилипчук, руководитель департамента финансового контроля ОХК «Уралхим», отметила: «Для меня важно, что система предоставляет возможность находиться в одном информационном поле всем участникам процесса планирования. Реализованный оптимизационный алгоритм позволяет наилучшим образом планировать использование имеющихся ресурсов компании. Специалисты подрядчика смогли сделать интерфейс максимально привычным для пользователей, и не потребовалось переобучать сотрудников. Отдельно хотела бы отметить сроки реализации проекта. Когда мы стартовали, был план «В» на случай, если что-то пойдет не так. Однако он не потребовался и бюджетную кампанию мы успешно провели в «Оптимакросе».