«Сила» представила систему хранения данных «Сила «Иртыш»

Компания «Сила» выводит на рынок универсальную систему хранения данных среднего класса «Сила «Иртыш». СХД предназначена для поддержки виртуализированных инфраструктур, бизнес-критичных приложений, баз данных, резервного копирования, хранения и обмена файлами, блочного доступа. Модель «Сила «Иртыш» представлена в нескольких базовых конфигурациях и способна удовлетворить потребности государственных структур, ведомств и учреждений, а также заказчиков среднего и крупного бизнеса в хранении и управлении информацией. СХД разработана и произведена в России, соответствует требованиям ПП РФ 719 и госзакупок по ФЗ-44 и ФЗ-223. «Сила «Иртыш» входит в Единый реестр радиоэлектронной продукции – реестровая запись №10603321 от 30 января 2025 г.

Начало поставок СХД «Сила «Иртыш» заказчикам ожидается во II квартале 2025 г.

«Сила «Иртыш» обеспечивает непрерывную работу ИТ-инфраструктуры за счет полного аппаратного и логического резервирования: два контроллера в режиме Active-Active ALUA с зеркальной конфигурацией, поддержка двухпортовых накопителей, резервирование сетевых подключений, питания и охлаждения.

СХД позволяет устанавливать SAS-накопители SSD и HDD (шпиндельные массивы), поддерживает как гибридные конфигурации, так и конфигурации полностью на SSD (All-Flash-Array). Система позволяет наращивать объем хранимой информации за счет подключения полок расширения от 12 до 108 SAS-накопителей всех типов. Использование высокопроизводительной платформы на базе Intel Xeon третьего поколения и высокоскоростной шины PCIe 4.0 обеспечивает быстрый доступ к информации при использовании до 64 интерфейсов с суммарной пропускной способностью до 0,5 Тбит/с по Fibre Channel или 3 Тбит/с по Ethernet.

Компания «Сила» обеспечивает заказчикам СХД «Сила «Иртыш» поддержку и сервис на всех этапах — от точного расчета спецификации системы под конкретную задачу до помощи в пуско-наладочных работах и консультирования в процессе эксплуатации.

СХД прошла внутреннее тестирование и валидацию технологического партнера «Силы» – компании «Баум».

Кирилл Иванов, руководитель направления «Системы хранения данных» компании «Сила», сказал: «Исторически группа компаний «Базовые Решения» обладает одной из самых развитых на ИТ-рынке экспертиз в области проектирования и внедрения инфраструктур хранения данных. Благодаря глубокому пониманию потребностей наших клиентов в области хранения и обработки данных, а также высококвалифицированной команде инженеров, мы предлагаем заказчикам реестровую СХД среднего класса, которая отвечает самым высоким стандартам. Мы обеспечим полноценный ввод в эксплуатацию и гарантируем качественный сервис и техническую поддержку, соответствующую статусу отечественного А-бренда».

СХД Сила «Иртыш» представлена в трех базовых конфигурациях: «Сила «Иртыш» Архив Про», «Сила «Иртыш» Бэкап Про» и «Сила «Иртыш» БД Про».

«Сила «Иртыш» Архив Про». СХД предназначена для решения задач холодного хранения архивной информации и обмена файлами при отсутствии требований к высокой производительности. Также может использоваться для отказоустойчивого хранения в небольших и средних компаниях и их филиалах.

«Сила «Иртыш» Бэкап Про» Благодаря более высокой скорости работы с данными может быть использована для решения более широкого спектра задач, таких как: регулярное резервное копирование данных с удаленных машин, обеспечение отказоустойчивого хранения данных и сетевого доступа к файлам, возможность блочного доступа.

«Сила «Иртыш» БД Про». Высокопроизводительная двухконтроллерная Аll-Flash-Array система на SSD с максимальной производительностью до 1 млн IOPS и самой высокой пропускной способностью предназначена для поддержки работы бизнес-критичных приложений, таких как хранилище небольшой системы виртуализации или инфраструктуры виртуальных рабочих столов, баз данных и других высоконагруженных задач.

Конфигурации могут быть расширены дополнительными интерфейсами и оперативной памятью в зависимости от потребности заказчика.