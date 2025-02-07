Nord Clan представит обновленную HR-платформу c искусственным интеллектом на CNews «Цифровизация HR 2025»

Nord Clan — российская ИТ-компания, создающая инновационные решения для промышленности, финтеха и медицины. Основная специализация компании — разработка программного обеспечения на базе искусственного интеллекта и машинного зрения, включая собственные продукты: ML Sense (контроль качества на производствах), RDetector (диспетчеризация транспорта) и KitBot (автоматизация HR и бизнес-процессов).

KitBot автоматизирует процессы управления персоналом на всех этапах: от подбора кандидатов до адаптации, оценки эффективности и документооборота, а также объединяет все корпоративные системы в единое окно коммуникаций, доступное сотрудникам через привычные мессенджеры. В результате внедрения продукта:

на 60-80% снижается нагрузка на HR-службу.

на 90% повышается вовлеченность сотрудников.

полностью исключаются ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных.

На конференции эксперты Nord Clan продемонстрируют новые возможности платформы KitBot и поделятся успешными кейсами автоматизации массового рекрутмента с помощью ИИ в таких компаниях как СТД «Петрович» и Tutu.ru. На стенде компании участники смогут лично протестировать систему и получить консультацию специалистов.

В условиях цифровой трансформации и импортозамещения цифровизация HR стала важным трендом всех российских компаний в прошлом году и останется таковыми в 2025 году. Конференция «Цифровизация HR 2025», организованная CNews, соберет ведущих специалистов отрасли и станет площадкой для обсуждения актуальных трендов и демонстрации передовых технологий в сфере управления персоналом.