SL Soft выпустила обновление BI-системы Polymatica

В этом релизе проведен редизайн платформы, появилось автоматическое обновление виджетов и проектов, а также добавлены новые виджеты и коннекторы. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах, которые могут быть обогащены ИИ-сервисами.

Polymatica BI – система бизнес-аналитики, которая выполняет задачи in-memory аналитики на больших объемах данных и конструктора для создания интерактивных информационных панелей. Платформа состоит из двух основных модулей: Polymatica Analytics, который отвечает за обработку данных, и Polymatica Dashboards – за их визуализацию. Продукт ориентирован в первую очередь на бизнес-пользователей.

Обновления в модуле Polymatica Dashboards

Перечень виджетов пополнился диаграммой Ганта и компонентом «Яндекс Карта».

Диаграмма «Ганта» позволяет иллюстрировать на временной линии ход выполнения работ по проекту. «Яндекс Карта» представляет собой виджет для отображения геоданных, точек и полигонов на одноименной подложке. В нем можно настроить оформление отрисованных геоэлементов: как задать пороговые значения, так и присвоить фиксированные цвета выбранным элементам.

Реализована возможность автоматического обновления как проекта целиком, так и отдельных виджетов внутри.

Теперь пользователи могут настроить частоту обновлений вплоть до 1 секунды, что будет равно отображению изменений в режиме реального времени.

Добавлены коннекторы к базам данных.

Расширен перечень подключений к популярным БД: Proxima DB от вендора Orion soft, Arenadata Postgres, Arenadata DB (ADB) и Arenadata QuickMarts (ADQM) от производителя Arenadata соответственно. Их можно использовать в качестве источников в системе Polymatica BI.

Расширена функциональность настройки оформления виджетов.

Она позволяет редактировать стиль, размер и цвет шрифтов на графиках, а также цвета вспомогательных элементов виджетов, например, осей. Пользователи могут настраивать оформление как для конкретных виджетов, так и для пользовательских тем – изменения применяются сразу ко всем проектам, где используется выбранная тема. Для создания своих кастомных отображений проектов можно применять как HTML CSS и JS, так и интерфейс системы.

Проведен редизайн платформы – переработана структура таблиц.

Для более удобной навигации пользователей добавлены пагинация, колонки «Связи» и функциональность сортировки. Это сократит время и усилия при настройке отчетов в Polymatica BI.

Обновления в модуле Polymatica Analytics

Повышен уровень безопасности для защиты от кибер-атак.

Доработаны правила и подсказки для создания сложных паролей пользователями.

Внедрены нотификации, информирующие специалистов о произведенных ими операциях, например, о копировании ссылки на сценарий и UUID (универсального уникального идентификатора) OLAP-куба.

Добавлена возможность запуска сценария по ссылке, которая физически лежит вне системы, например, во внешнем документе.

«Добавленная функциональность платформы Polymatica BI – это важный шаг в развитии продукта. Уверен, что новая версия максимально упростит и облегчит работу именно бизнес-пользователей. Мы следуем тренду self-service и стараемся отвечать на запросы наших пользователей и рынка систем бизнес-аналитики», — отметил Алан Ахмедов, руководитель отдела развития продуктов Polymatica BI компании SL Soft.

С 2023 г. Polymatica – часть продуктового портфеля компании SL Soft. Компания объединяет под управлением линейку собственных продуктов для enterprise-сегмента и выступает в роли классического вендора. Решения в контуре SL Soft включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД Минцифры. Компания создана в 2023 г., входит в ГК Softline.