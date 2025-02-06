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Система резервного копирования «Кибер Бэкап» внедрена в АО «Концерн "Титан-2"»

Система резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап» внедрена в АО «Концерн "Титин-2"» — российской инжиниринговой компании, возводящей важнейшие объекты атомной промышленности и энергетики. Акционерное общество является дочерним предприятием строительного холдинга «Титин-2». Об этом CNews сообщили представители «Киберпроекта».

Сегодня компания выполняет полный цикл работ — от подготовки проектной документации до сдачи объекта в эксплуатацию в России и за рубежом, обладает уникальным для нашей страны опытом возведения АЭС «под ключ». В портфолио концерна — стратегические промышленные объекты, атомные электростанции, масштабные проекты гражданского назначения, в том числе Центр высоких медицинских технологий НМИЦ им. А.В. Вишневского, Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова РАН и другие объекты.

АО «Концерн "Титан-2"» реализует стратегию цифровой трансформации и успешно решает задачи по достижению технологического суверенитета. Системная работа в этом направлении в компании ведется с 2018 г., а очередной этап программы пришелся на 2022-2023 гг.: ИТ-импортозамещение коснулось операционных систем, сред виртуализации, систем управления предприятием и другого ПО.

«Это важная веха на пути к технологической независимости нашего предприятия, которая включает как техническое переоснащение, так и обучение сотрудников и адаптацию к новым системам. Одно из важнейших направлений повышения цифровой импортонезависимости концерна — это информационная безопасность нашей ИТ-инфраструктуры. В частности, нам предстоял переход на российские решения для виртуализации и резервного копирования», — сказали в управлении серверной инфраструктуры АО «Концерн "Титан-2"».

Команде концерна предстояло выбрать российское решение для резервного копирования широкого спектра данных — предстояло заменить использовавшееся ранее ПО ушедшего с российского рынка зарубежного вендора. Закупке софта предшествовала большая аналитическая работа: специалисты Дирекции по ИТ изучили доступные на отечественном рынке СРК, включенные в реестр отечественного российского ПО, их характеристики и функциональные возможности. Итогом этой работы стал выбор флагманского продукта компании «Киберпротект» — системы резервного копирования и восстановления данных «Кибер Бэкап».

В настоящее время новая СРК защищает около 1 Пбайта информации «Концерна "Титан-2"». Инсталлированная ранее «Кибер Инфраструктура» используется, в том числе, для хранения резервных копий виртуальных машин, созданных «Кипер Бэкапом». Комплекс решений «Киберпротекта» обеспечивает защиту данных строительной компании.

«С помощью «Кибер Бэкапа» мы успешно заменили зарубежное ПО надежным отечественным решением и выстроили централизованную систему резервного копирования, с поддержкой версионности, разными типами хранилища резервных копий», — сказали в управлении серверной инфраструктуры АО «Концерн "Титан-2"».

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