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Исследование АФТ: обеспечение доверия клиентов, ИИ, меняющий финансовый рынок и фокус на новые риски – приоритеты 2025 года

Понимание трендов позволяет участникам рынка лучше адаптироваться к будущему и эффективно использовать новые возможности. Исследование «Ассоциации ФинТех» (АФТ) «3х10 трендов 2025 г.» представляет собой «трехмерный» фреймворк, позволяющий понять: какие инновационные технологии лежат в основе рыночных трендов и как компании их применяют на практике. Об этом CNews сообщили представители АФТ.

В рамках исследования аналитики АФТ выявили 30 ключевых взаимосвязанных между собой трендов по трем направлениям, которые разбиты на несколько основных групп. Так, десять технологических трендов объединены в три группы: синергия человека и машины (агентский ИИ, ИИ-аватары, интерфейсы «мозг-компьютер» и т.д.), новый виток развития вычислительных технологий (квантовые и гибридные вычисления), борьба с новым поколением рисков и угроз (квантово-устойчивая криптография, системы защиты от дезинформации, ИИ в основе кибербезопасности).

Бизнес-тренды включают новые подходы к работе с клиентским опытом (customer experience, CX), такие как довериецентричность (cultivating trust), эмоциональный ИИ, умный клиентский опыт, оффлайн-премиум и интерактивные продажи. Бизнес-тренды 2025 г. также включают в себя и направления, связанные с оптимизацией процессов, такие как дружественная локализация и стратегия Digital Core. В категории «трансформация бизнес-моделей» аналитики АФТ выделили следующие тренды: ИИ-плюс (бизнес-модели, в которых ИИ является основой), модели XaaS и платформенная экономика.

Финтех-тренды представляют собой четыре основных категории: новые возможности (противостояние БигТехов и БигБанков, встроенные финансы, мультисегментный банкинг), инновации в платежах (QR-изация, мультимодальный биоэквайринг), цифровые активы (цифровые валюты и токенизация реальных активов), эффективная основа (масштабирование Open Data, цифровая инфраструктура и коммерческие платформы, ИИ в регулировании и надзоре).

Каждый из представленных трендов приоритизирован с точки зрения необходимости адаптации и сроков. Например, среди трендов, рекомендованных к практическому применению как можно скорее: генеративный ИИ для всего, системы защиты от дезинформации, довериецентричность, платформенная экономика, мультимодальный биоэквайринг и встроенные финансы.

«Команда АФТ ежегодно изучает и формулирует ключевые тренды в разрезе бизнеса, технологий и финтеха. Искусственный интеллект так или иначе присутствует практически во всех выявленных трендах 2025 г. Мы наблюдаем, как появляются новые бизнесы, в которых ИИ является основой. Компании, которые можно описать как ИИ+, не только понимают, что ИИ влияет на все аспекты бизнеса, но и генерируют выгоду именно от технологии, например, от продукта на базе ИИ. Инвестиции в точечное применение ИИ сменяются инвестициями в полномасштабное внедрение технологии в бизнес», – сказал генеральный директор «Ассоциации ФинТех» Максим Григорьев.

«Мы предлагаем участникам рынка использовать наше исследование как прикладной инструмент стратегического управления и развития. Подготовленные матрицы приоритизации трендов на основе оценки их влияния и готовности к адаптации могут стать основой стратегии компании на ближайшие три года», – сказала руководитель управления стратегии, исследований и аналитики «Ассоциации ФинТех» Марианна Данилина.

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