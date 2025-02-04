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В Подмосковье перевели в «цифру» пересмотр тарифов на вывоз мусора

Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами теперь можно в электронном виде. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В Подмосковье процесс установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оцифрован в октябре 2018 г. Теперь в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр установленных тарифов, что делает процесс более простым и доступным», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) – это все бытовые отходы, которые накапливают и выбрасывают жители многоквартирных и частных домов. Коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации мусора предоставляют региональные операторы – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Ежемесячно за эту работу они получают оплату по утвержденному тарифу.

В ряде случаев тарифы могут быть пересмотрены. Например, вступило в законную силу решение суда о необходимости пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов или изменилась система налогообложения регулируемой организации.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов».

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