«Свеза» в Тюмени усилит команду роботами-манипуляторами

Лесопромышленная группа «Свеза» запустила в Тюмени инвестиционный проект по созданию роботехнических комплексов на производстве. Более 20 роботов-манипуляторов подключатся к выполнению сразу четырех технологических процессов на комбинате. Сумма инвестиций составит более 400 млн руб. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Роботы-манипуляторы на комбинате в Тюмени появятся уже в этом году. Механических помощников планируют использовать для сортировки и починки шпона, фанеры, а также подачи листов на станцию наборки пакетов.

Специалисты производства уже провели первое выездное тестирование способностей манипуляторов. Совместно с интегратором проекта были проанализированы возможности настройки умных машин, их производительность, точность укладки фанеры при сортировке, а также процесс захвата листов шпона.

«В современных условиях автоматизация производства — важный элемент промышленного развития. Она помогает нам становиться более эффективными, безопасными и конкурентоспособными. Роботы демонстрируют стабильную производительность и математическую точность, а качество выполнения операций остается на высоком уровне. Безусловно важно и то, что машины восполняют дефицит квалифицированных сотрудников», — сказал Никита Цветков, руководитель проекта, начальник управления по развитию бизнес-системы филиала «Свеза» в Тюмени.

Один такой помощник сможет поднимать более 160 кг, а значит с легкостью будет справляться и с тяжеловесными форматами фанеры. При этом роботы показали свою ловкость в манипулировании различными материалами. Благодаря шарнирным соединениям отдельных узлов роботизированные механизмы обладают высокой маневренностью и пластичностью, повторяя движения человеческой руки. Для обеспечения безопасного контакта с людьми механические установки оснащены расширенными функциями, такими как обнаружение столкновений и датчики безопасности.

«Оснащение производства роботами-манипуляторами – это не просто шаг в будущее, это элемент достижения стратегических планов комбината. Роботизация становится не только инструментом повышения эффективности, но и важным звеном в достижении устойчивого роста и открывает новые возможности для инновационного развития», — сказал Сергей Усс, директор филиала «Свеза» в Тюмени.