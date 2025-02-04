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Сеть клиник 3Z внедрила облачную версию КЭДО VK Tech

Федеральная сеть офтальмологических клиник 3Z внедрила облачную версию системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) VK HR Tek. Решение охватило 900 сотрудников компании и обеспечило прозрачное и эффективное управление кадровыми процессами.

3Z занимается диагностикой и лечением заболеваний глаз. Подразделения компании присутствуют в 9 регионах России, поэтому для обмена кадровыми документами организация уже использовала систему КЭДО. Однако 3Z понадобилось решение с более широкой функциональностью и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. По этим критериям был выбран КЭДО VK HR Tek.

В ноябре 2024 г. 3Z подписала договор на внедрение облачной версии продукта, а в феврале 2025 г. полностью завершила переход. Теперь системой пользуются 900 человек из 1,2 тыс. сотрудников компании.

3Z оцифровала все основные кадровые процессы: отпуска, приемы, переводы, увольнения, совмещения, командировки, привлечение к сверхурочной работе и другие. В планах — оцифровка системы мотивации и заявочной системы, с помощью которой сотрудники смогут самостоятельно инициировать заявки в отношении коллег.

«Мы приняли решение о переходе на электронный кадровый документооборот для оптимизации и систематизации процессов. Нам важно держать под контролем все кадровые вопросы, учитывая количество сотрудников, территориально находящихся в разных регионах страны», — сказала генеральный директор группы компаний 3Z Надежда Лауниц.

«VK HR Tek можно внедрить как в крупные предприятия с тысячами сотрудников, так и в компании с более компактным штатом. Благодаря облачной версии решения клиники смогли быстро интегрировать систему и продолжить трансформацию своих процессов без дополнительных затрат на инфраструктуру» — отметил руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

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