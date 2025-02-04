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Электронные наряды-допуски — новое решение в экосистеме Directum RX

ПО может помочь автоматически сформировать и оперативно согласовать наряды-допуски на выполнение опасных видов работ, сократить простои и человеческие ошибки при заполнении документов. Об этом CNews сообщили представители Directum.

«Электронные наряды-допуски»(ЭНД) — новое ИТ-решение в экосистеме Directum RX, разработанное системным интегратором ООО «EAE-Консалт», партнером Directum.

Готовое ПО предназначено для электронного выпуска документов на выполнение опасных видов работ. С помощью ЭНД в рамках системы Directum RX становится возможно: маршрутизировать процесс по настроенным регламентам и ускорить утверждение нарядов-допусков в шесть раз; минимизировать риск ошибок при формировании документов — система автоматически выделит несовместимые данные, чтобы их можно было оперативно исправить; согласовывать документы удаленно при помощи мобильных приложений Directum Solo и Directum Jazz; подписывать распоряжения электронной подписью (ЭП), обеспечивая их юридическую силу и безопасность; создать единую систему хранения нарядов-допусков, чтобы доступ к ним был возможен как в офисе, так и за его пределами.

«Внедрение электронных нарядов-допусков — это реальный способ повысить эффективность работ с соблюдением норм безопасности. Когда документы всегда под рукой, риск ошибок в них сведен к минимуму, а сам процесс согласования идет прозрачно и понятно, это экономит и время, и деньги. В итоге сотрудники могут сосредоточиться на своих задачах, зная, что все под контролем», – сказал Павел Шутов, начальник управления СЭД ООО «ЕАЕ-Консалт».

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