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Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора персонала для крупной финансовой организации

Компания Bell Integrator (ГК Softline) разработала решение для автоматизации процессов подбора и обучения персонала для крупной финансовой организации. Созданный специалистами компании портал стал уникальным каналом привлечения кандидатов и позволил заказчику выстроить эффективную информационно-коммуникационную среду с соискателями, упростив для них процесс поиска актуальной информации о вакансиях. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ранее финансовая организация публиковала свои вакансии на сайтах рекрутинговых агентств и собственном сайте без возможности получения качественной обратной связи. Внутренняя кадровая система также не позволяла вести полноценный учет входящих вакансий и их источников. У заказчика возникла потребность в систематизации подбора персонала и создании собственного ресурса, где, помимо вакансий, также можно было бы размещать новости, информацию об учебных программах и различных мероприятиях, а студентам подавать заявки на прохождение практики.

Решение, предложенное компанией Bell Integrator, дало возможность формировать и направлять анкеты кандидатов в электронном виде непосредственно с портала для их рассмотрения службами заказчика во внутренней СЭД. Функционал портала позволяет посетителям не только откликаться на вакансии, но и записываться на обучающие мероприятия и программы. Благодаря интеграции нового решения с внутренними кадровыми ресурсами обмен информацией о вакансиях, откликах и резюме автоматизирован. Кроме того, специалисты Bell Integrator осуществили интеграцию портала с рекрутинговым сервисом hh.ru, что позволяет кандидату направлять свои резюме и с данного сервиса.

В результате финансовая организация получила удобный инструмент взаимодействия с соискателями, упорядочила поток входящих откликов и вакансий из более чем 20 регионов России, полностью перешла на электронную анкету кандидата и значительно сократила временной интервал между получением отклика на вакансию и принятием решения о приеме на работу.

«Проект выполнялся в рамках концепции импортозамещения ПО в условиях жестких требований к используемым версиям фреймворков, библиотек и другого программного обеспечения. Мы гордимся тем, что наши специалисты готовы браться за задачи, которые, казалось бы, не имеют решения. Многие найденные в ходе создания портала ноу-хау легли в основу следующих проектов как внутри компании-заказчика, так и у других наших клиентов», – сказал Тимофей Паламарчук, руководитель проекта Bell Integrator.

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