CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Системное ПО
|

Симулятор управления дронов UAVProf Drone Simulator доступен на «Ред ОС 8»

Компании UAVProf и «Ред Софт» объявили о полной совместимости симулятора управления дронами UAVProf Drone Simulator с операционной системой «Ред ОС 8».

Успешное завершение совместных испытаний подтверждено двусторонним сертификатом, а результаты зафиксированы в протоколе. Интеграция решений способствует развитию отечественной отрасли в сфере беспилотной авиации, предоставляя доступ к высококачественному симулятору управления дронами на надежной и безопасной отечественной операционной системе.

UAVProf Drone Simulator — программа имитации полетов для обучения и отработки навыков операторами беспилотных воздушных судов (БВС), входящее в реестр российского ПО Минцифры России. Тренажер-симулятор предоставляет операторам БВС интерактивную платформу для получения практических навыков управления дронами, а также формирует безопасную виртуальную среду, которая позволит исключить любые финансовые и физические риски потери БВС при обучении.

«Ред ОС 8» представляет собой современную отечественную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает повышенный уровень безопасности, адаптивный пользовательский интерфейс и широкую совместимость с различным оборудованием и программным обеспечением. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Беспилотные воздушные суда всё шире применяются в повседневной жизни — от доставки до видеосъемки и промышленной разведки. Обучение управлению БВС становится всё более актуальным. Интеграция симулятора управления дронов UAVProf Drone Simulator с «Ред ОС» расширяет возможности государственных учреждений, позволяя устанавливать отечественный инженерный тренажер-симулятор на компьютеры и проводить обучения по управлению БВС, используя отечественные разработки.

«Партнерство с «Ред Софт» является важным шагом в развитии UAVProf Drone Simulator и расширении его доступности для пользователей», – сказал Денис Кириков, генеральный директор UAVProf. «Совместимость нашего продукта с «Ред ОС 8» открывает новые перспективы для использования симулятора в различных отраслях, где важна безопасность и надежность программного обеспечения, а также предоставляет широкие возможности его применения в образовательных учреждениях».

«Ред Софт» активно сотрудничает с образовательными учреждениями, открывая новые лаборатории и передавая лицензии на рабочие места. Теперь обучающимся станут доступны симуляторы UAVProf Drone Simulator, работающие под управлением отечественной операционной системы «Ред ОС», что откроет новые горизонты в обучении и подготовке будущих специалистов», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как приручить джинна: Почему GenAI нужен науке и бизнесу, несмотря на сложный характер

Global ERP, способное заместить софт SAP и Oracle, побило собственный рекорд по числу пользователей

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

В России началось серийное производство отечественных ПК с искусственным интеллектом

Как «умные» каски и видеоаналитика помогают добиться нулевого травматизма

Мишустин: ИТ-сектор составил 2,2% российского ВВП. Это около 4 трлн рублей

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще